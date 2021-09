Ex-Justiziarin des Kölner Erzbistums: Wegen Bürostuhl im Homeoffice gekündigt

Köln -

Das Erzbistum Köln und seine Ex-Justiziarin haben sich im Streit über die fristlose Kündigung von Kardinal Rainer Woelkis einstiger Top-Juristin und ihre Versetzung in den Ruhestand nicht einigen können. Ein Gütetermin vor dem Kölner Arbeitsgericht scheiterte am Freitag. Es soll nun am 18. Januar 2022 zu einem sogenannten Kammertermin kommen.

In den Darlegungen der Anwälte Stephan Vielmeier als Vertreter der früheren hochrangigen Mitarbeiterin von Kardinal Rainer Woelki und Wolfgang Glöckner kamen bizarre Details des Konflikts auf den Tisch. So gründet das Erzbistum die Kündigung auf die Mitnahme eines Bürostuhls ins Homeoffice in der ersten Welle der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020.

„Stille Messe statt Hochamt"

In einem internen Schriftverkehr hatten Woelkis Generalvikar Markus Hofmann und seine Mitarbeiter als Verhandlungsstrategie vereinbart, vor Gericht eine „Stille Messe statt Hochamt“ abzuhalten, also der Gegenseite und der Öffentlichkeit möglichst wenig Diskussionsstoff zu bieten.

In der Korrespondenz, die dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vorliegt und über die zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet hatte, erwägen Generalvikar Hofmann und seine Berater auch, wie sich das Erzbistum rund um die Angabe des Kündigungsgrundes „prozesstaktisch“ am besten verhalten solle. Einbezogen in die Überlegungen war auch Woelkis Medienanwalt Carsten Brennecke.

„Absurder Kündigungsgrund“

Die Taktik der „Stillen Messe“ durchkreuzte Anwalt Vielmeier mit einer ausführlichen Erklärung „zur Sache“. Zu der im Juli dieses Jahres ausgesprochenen Kündigung wegen Mitnahme des Bürostuhls machte er geltend, seine Mandantin habe ihrer Sekretärin einen Vermerk über ihr Vorgehen hinterlassen. „Sie hat nicht Kardinal Woelki persönlich gefragt, wird das aber in Zukunft tun“, fügte er süffisant hinzu. Die Angaben des Erzbistums seien „der absurdeste Kündigungsgrund, den ich in fast 1000 Verfahren gehört habe“.

Das könnte Sie auch interessieren Mobbing-Vorwürfe : Ex-Justiziarin des Erzbistums Köln fordert 50.000 Euro Schmerzensgeld

Glöckner erwiderte, die Justiziarin müsse gewusst haben, dass sie etwas getan habe, was keinem Mitarbeiter des Erzbistums gestattet gewesen sei. „Es gibt keinen Bürostuhl, der in Corona-Zeiten mit nach Hause genommen werden durfte.“ Der Vermerk für die eigene Sekretärin sei daher ein „Verschleierungsversuch“. Die Ex-Justiziarin habe sich „über alle Regeln hinweggesetzt“ und, statt in ihrer Rolle Vorbild zu sein, ein schlechtes Beispiel gegeben. Zudem sei sie seit Mitte April 2020 krankgeschrieben gewesen und habe den Bürostuhl mithin auch nicht für die Arbeit im Homeoffice gebraucht.

Anwalt spricht von Kampagne

Die auf die Kündigung folgende Versetzung in den Ruhestand der Juristin nannte ihr Anwalt den „Schlussstein“ einer über 18 Monate geführten Kampagne des Erzbistums mit dauerndem Druck wie Abmahnungen und Anweisungen.

Ziel sei es gewesen, seine erkrankte Mandantin loszuwerden. Das gehe juristisch nicht an, es sei denn, „der Kardinal hätte Sonderkräfte“. Auch das Erzbistum müsse sich ans Gesetz halten.

Beamtenähnliche Regelung im Arbeitsvertrag

Der Streit über diesen Schritt des Arbeitgebers fußt auf einer Besonderheit im Arbeitsvertrag der Ex-Juristin, wonach sie als Leiterin der Stabsabteilung Recht in der Bistumsverwaltung wie eine Beamtin zu behandeln ist. Daraus ergibt sich die Frage, ob der Arbeitgeber sie auch – wie eine Beamtin - einseitig in den Ruhestand versetzen kann. Mit beamtenartigen Bezügen würde sie dann allerdings, wie Richter Hans-Stephan Decker erläuterte, „nicht ins Nichts fallen“.

Zu klären sind hier auch die Folgen einer rechtswirksamen Kündigung, die das Arbeitsverhältnis komplett beendet. Es geht also für beide Seiten um viel. Zusätzlich verlangt die Juristin noch ein Schmerzensgeld von mindestens 50.000 Euro wegen Mobbings und einer von der Bistumsspitze verursachten Traumatisierung.

Mit Missbrauchsfällen befasst

Zur dauerhaften, aber laut amtsärztlichem Attest nicht unumkehrbaren Erkrankung führte Vielmeier aus, seine Mandantin habe sich gemobbt und von ihrem Arbeitgeber in den seelischen Zusammenbruch gedrängt gefühlt, weil sie über viele Jahre ohne jede Begleitung etwa durch eine Supervision zahlreiche Fälle sexuellen Missbrauchs bearbeiten musste und aus Akten und Gesprächen mit „abstoßenden und belastenden“ Details der begangenen Taten an Kindern und Jugendlichen konfrontiert war. Damit habe das Bistum sie allein gelassen.

Heute leide sie an einer posttraumatischen Belastungsstörung, führte Anwalt Vielmeier aus. Retraumatisierend habe gewirkt, dass sich die Juristin, statt vom Erzbistum geschont zu werden, an der Vergabe von Missbrauchsgutachten durch Kardinal Woelki beteiligen und sich auch selbst den Befragungen durch die Anwälte der Kanzleien Westpfahl Spilker Wastl (München) und Gercke Wollschläger (Köln) stellen musste. Die Interessen seiner Mandantin „waren dem Erzbistum egal“. Das Vorgehen der Gutachter müsse sich das Erzbistum zurechnen lassen. Diese seien „Erfüllungsgehilfen“ – „oder wollen Sie sich nun auch von Gercke distanzieren?“, fragte Vielmeier in Anspielung auf Woelkis Trennung von der Kanzlei WSW im vorigen Herbst.

Bistumsanwalt verteidigt Vorgehen

Anwalt Glöckner wollte auch das so nicht stehen lassen. Die Gutachter seien in ihren Befragungen zum Missbrauchsskandals im Erzbistum völlig frei gewesen. Hätten Kardinal Woelki oder seine Mitarbeiter im Fall der Justiziarin Einfluss genommen, wäre ihnen das als „Vertuschung der Vertuschung“ ausgelegt worden. Am Gutachtenauftrag für WSW sei die Ex-Justiziarin 2019 noch persönlich beteiligt gewesen.

An der Schärfe der Auseinandersetzung, die in Anwesenheit zahlreicher Medienvertreter erkennbar auch für die Öffentlichkeit geführt wurde, ließ sich erkennen, dass es um mehr geht als um Möbel und Mobbing: Nämlich um die Art der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals durch Woelki, die ihn im Erzbistum und in der säkularen Öffentlichkeit erheblich in Bedrängnis gebracht und unter anderem zu einer Kirchenaustrittswelle geführt hat.

Wie Woelkis Ende 2020 geschasster früherer Mediendirektor Markus Günther soll sich auch die Ex-Justiziarin für das WSW-Gutachten stark gemacht haben, das aus Sicht des Erzbistums rechtliche Bedenken und methodische Mängel enthielt und am Ende nicht veröffentlicht, sondern durch das Gercke-Gutachten ersetzt wurde.