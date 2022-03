Flucht vor Krieg: Lukas-Podolski-Stiftung nimmt Kinder aus der Ukraine auf

Köln -

Die Lukas-Podolski-Stiftung „Arka“ hat am Donnerstag die ersten ukrainischen Flüchtlingskinder in Köln aufgenommen. Das teilte der ehemalige FC-Spieler via Instagram mit. Zusammen mit seiner Stiftung möchte er den kriegsgeschädigten Kindern einen Platz der Sicherheit bieten, erklärte Podolski.

„Hier finden sie Liebe, Wärme, Sicherheit und Schutz“, so der Fußball-Weltmeister von 2014 auf seinem Instagram-Account. Mehrere Erzieher sorgten demnach dort für die notwendige Unterstützung und Betreuung für die geflüchteten Kinder.

Die „Arka-Kinderstiftung“ wurde am 19. Mai 2014 mithilfe der Stiftung von Lukas Podolski eröffnet. Ursprünglich wollte er mit dieser Kindern aus seinem Heimatland Polen helfen. Konzeptionell stammt „Arka“ von der deutschen Organisation „Die Arche“ ab. (red)