Friedensdemo, Autokorsos: Der Sonntag in Köln – Polizei ist stark gefordert

Zuerst das FC-Heimspiel und Landtagswahlkampf mit prominenten Gästen am Samstag, heute dann mehrere Kundgebungen. Die Polizei hat sich auf einsatzlastige zwei Tage vorbereitet, die sie „stark fordern werden“, wie es in einer Mitteilung hieß. Ein Überblick über die Veranstaltungen.

Sonntag in Köln: Pro-ukrainische Demo und zwei pro-russische Autokorsos

Der 8. Mai ist ein symbolträchtiger Tag. In Europa wird am „Tag der Befreiung“ der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands im Zweiten Weltkrieg gedacht. Einen Tag später wird in Russland der „Tag des Sieges“ gefeiert, der für kriegspropagandistische Zwecke ausgenutzt werden könnte. Für Sonntag sind daher in Köln gleich mehrere Kundgebungen geplant.

Pro-ukrainische Demo vom Verein Blau-Gelbes Kreuz

Der deutsch-ukrainische Verein Blau-Gelbes Kreuz lädt zu einer Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine ein. Sie beginnt um 15 Uhr an der Deutzer Werft und führt über den Heumarkt, Neumarkt und Dom wieder zurück zum Heumarkt.

Bei der dortigen Abschlusskundgebung um 17 Uhr treten unter anderem NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst, Oberbürgermeisterin Henriette Reker, der Vorsitzende des Blau-Gelben Kreuzes Detlef Gysan, der Kölner CDU-Chef Bernd Petelkau sowie der Generalkonsul von Polen Jakub Wawrzyniak und Iryna Shum, Generalkonsulin der Ukraine, auf. Der Verein rechnet mit 10.000 Demonstrierenden.

Zudem will die Non-Profit-Organisation United World Organisation ebenfalls am Sonntag von 21 bis 22 Uhr die Deutzer Brücke in den ukrainischen Farben blau und gelb erleuchten. Teilnehmende werden gebeten, Handys oder Taschenlampen mitzubringen. Anmeldung per Mail an info@u-wo.org notwendig.

Zwei Pro-Russische Autokorsos in Köln

Am Sonntag ist zunächst ein pro-russischer Korso von etwa 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern beginnend am Merheimer Friedhof geplant. Der Zug soll von 10 Uhr an über die Stadtautobahn, die Zoobrücke, das linke Rheinufer bis zum Militärring im Süden der Stadt verlaufen. Dem Militärring folgend wollen die Teilnehmer bis Ehrenfeld über die Venloer Straße zum Westfriedhof fahren. Gezeigt werden sollen Fahnen der Sowjetunion, nicht aber Russlands.

Ebenfalls um 10 Uhr wollen sich etwa 1000 Menschen am Fühlinger See treffen und gegen 12 Uhr über Riehl, Niehl, ebenfalls entlang der Rheinuferstraße, über die Severinsbrücke und den Autobahnzubringer zu einem Mahnmal für getötete russische Kriegsgefangene im Gremberger Wäldchen fahren.

Kölner Polizei ist vorbereitet

Die Polizei bereitet sich auf einen arbeitsreichen Sonntag vor. Wenn alles nach Plan laufe, sollten sich die Kundgebungen nicht begegnen, sagte ein Polizeisprecher. Temporäre Verkehrssperren sowie Umleitungen möchte die Polizei auf „das absolut notwendige Maß beschränken“.

Viktoria Köln trifft auf den 1. FC Kaiserslautern

Das Spiel zwischen den Drittligisten beginnt um 14 Uhr im Sportpark Höhenberg. Da für beide Mannschaften sportlich viel auf dem Spiel steht, schließt die Polizei Ausschreitungen der beiden Fanlager nicht aus.