Fünfte Jahreszeit in Köln: Ticker, Sperrungen, Kneipen und alles Wichtige zum Karneval

Köln -

Alaaf, leev Jecke!

Die fünfte Jahreszeit ist offiziell angebrochen – um 11.11 Uhr am Wieverfastelovend. In diesem Artikel findet ihr alles Wichtige zum Straßenkarneval, vom Ticker über Kneipen bis hin zu Verkehrssperrungen.

Jecker Ticker

Wir halten Sie an dieser Stelle über die Party in der Altstadt und den Kneipenkarneval in den Veedeln auf dem Laufenden. HIER GEHT'S ZUM TICKER.

Beliebte Kneipen

„Jommer in en andere Kaschämm“, singen die Höhner in ihrem Karnevalshit „Die Karawane zieht weiter“. Das Lied beschreibt treffend den Kneipenkarneval in den Veedeln. Dort wird geschunkelt, gesungen, getanzt und gebützt – bevor man irgendwann in die nächste Kneipe weiterzieht. HIER GEHT'S ZU UNSEREN LIEBLINGSKNEIPEN.

KVB-Änderungen

Der Beginn des Straßenkarnevals bringt auch bei den Kölner Verkehrs-Betrieben Änderungen mit sich. Damit die Jecken trotz des Trubels gut ans Ziel kommen, gibt es hier einen Überblick. HIER GEHT'S ZUM KVB-ÜBERBLICK.

Sperrungen

Weiberfastnacht und Rosenmontag ist das Auto in der Stadt wohl nicht die beste Idee. Was man alles beachten muss, hier gibt es einen Überblick. HIER GEHT'S ZUM VERKEHRSÜBERBLICK.

