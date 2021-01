Köln -

In Nordrhein-Westfalen sind 2020 nach einer Schätzung des Statistischen Landesamts weniger Babys geboren worden als noch im Vorjahr. Köln verzeichnet mit 5,5 Prozent weniger Geburten einen der größten Rückgänge. Zum Vergleich: In Mönchengladbach gab es 5,4 Prozent mehr Geburten. Das Schätzverfahren der Statistiker basiert auf vorläufigen Ergebnissen für 2020 sowie auf der Auswertung von Vorjahreswerten. Endgültige Ergebnisse wird es erst im Juni geben.



Eine gegenläufige Entwicklung verzeichnet allerdings mit bereits sicheren Zahlen das Krankenhaus der Augustinerinnen, auch Severinsklösterchen genannt. Dort wurden 1906 Geburten verzeichnet, das sind 120 mehr als 2019. Auch ein Zwillingspärchen war dabei, so dass insgesamt 1907 Babys im Südstadt-Krankenhaus geboren wurden.



Jungs haben die Nase vorn

Beim Vergleich zwischen Jungs und Mädchen hatten mit einer Anzahl von 1026 Babys erneut die Jungen die Nase vorne. Mit jeweils 176 Geburten waren dabei Mai und Dezember die geburtenstärksten Monate.



Insgesamt elf Babys bescherten ihren Eltern ein ganz besonderes Weihnachtsfest und erblickten über die Weihnachtsfeiertage das Licht der Welt – vier davon an Heilig Abend. Und auch an Neujahr war es im Kreißsaal des Severinsklösterchens nicht still: Vier Babys machten sich am ersten Tag des neuen Jahres auf den Weg.



Insgesamt kamen in Nordrhein-Westfalen etwa 169 140 Kinder zur Welt, so die Statistiker. Das seien rund 1250 oder 0,7 Prozent Neugeborene weniger als im Vorjahr.