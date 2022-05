Gift im Bananenbrei: Kölnerin soll ihren Bruder heimtückisch ermordet haben

Köln -

Wegen heimtückischen Mordes muss sich eine 63-jährige Kölnerin ab der kommenden Woche vor dem Landgericht verantworten. Der Angeklagten wird vorgeworfen, ihren 64-jährigen behinderten Bruder vergiftet zu haben. Bis zuletzt hatten die beiden in unterschiedlichen Wohnungen zusammen in einem Mehrfamilienhaus in Lindenthal gewohnt. Über Jahre hatte die Schwester das Opfer betreut, bis es offenbar zu Unstimmigkeiten innerhalb der Familie bezüglich der Pflegesituation kam.