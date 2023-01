Köln – Vom 9. bis 13. Juli feiern auch Kölner Muslime und Muslinnen das Opferfest, das höchste islamische Fest. Oberbürgermeisterin Henriette Reker sendet mit einem Schreiben an die muslimischen Mitglieder des Kölner Rates der Religionen und stellvertretend für alle Kölner und Kölnerinnen muslimischen Glaubens die Glückwünsche zum Fest.

Beim islamischen Opferfest erinnern Muslime in aller Welt an den Propheten Ibrahim. Gleichzeitig gilt das Opferfest auch als Höhepunkt der Pilgerfahrt und verbindet die Pilger weltweit mit der gesamten islamischen Weltgemeinschaft. Im Mittelpunkt stehen dabei die Barmherzigkeit Gottes und Werte wie Hilfsbereitschaft, Freundschaft und Versöhnung.

Dies seien Werte, ohne die ein friedliches Zusammenleben nicht möglich wäre, so Reker. „In Zeiten, in denen Kriege, Hass und Gewalt immer mehr zunehmen, lassen Sie uns gemeinsam auch weiterhin für ein respektvolles und solidarisches Miteinander aller Kölner und Kölnerinnen einsetzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Opferfest im Kreis ihrer Familie, Freunde und Nachbarn.“