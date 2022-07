Große Temperaturunterschiede: Diese Kölner Stadtteile sind besonders hitzebelastet

Köln -

In Köln kratzt die Temperatur an der 40-Grad-Marke. Wer kann, sucht Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, sonst ist es nur schwer auszuhalten. Die Hitze ist eine Belastung für den Körper, und zwar nicht nur von Senioren, sondern auch von jungen Menschen, weiß Christian Hartwig, Diplom-Geograf und Abteilungsleiter im städtischen Umweltamt. Heiß ist es dieser Tage überall in Köln, auch nachts sind die Temperaturen tropisch. Es gibt jedoch Unterschiede in der Stadt, mitunter deutliche. Manche Veedel heizen sich schneller auf, andere kühlen schneller aus. In „Hitzeinseln“ sind die Belastungen durch die hohen Temperaturen besonders stark.