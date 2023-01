Nach einem Güterzugunfall am Donnerstag in Dormagen bleibt die Bahnstrecke in Richtung Köln auch noch am Freitag gesperrt. Betroffen seien die Regionallinien RE 6 (RRX, Rhein-Ruhr-Express) und 7 sowie die S-Bahn-Linie 11.

Am Donnerstagmorgen waren in Dormagen aus noch ungeklärter Ursache drei Waggons eines Güterzuges entgleist. Diese müssten nun mit einem aus Fulda angeforderten Spezialkran wieder auf die Schienen gehoben werden, sagte der Sprecher. Während der Bergung werde die Strecke möglicherweise auch in der Gegenrichtung gesperrt.

Behinderung in Dormagen: So fahren RRX, RE 7 und S 11

RE 6 (RRX): Die Züge der Linie RE 6 (RRX) in Richtung Köln/Bonn Flughafen werden weiterhin zwischen Düsseldorf Hbf und Köln/Bonn Flughafen umgeleitet. Haltausfall Düsseldorf-Bilk, Neuss Hbf, Dormagen, Köln Hbf. Ersatzhalt Köln Messe/Deutz Tief. Die Züge in Richtung Minden (Westf) fahren Regelweg mit allen geplanten Halten. Der Busnotverkehr wird eingestellt.

RE 7: Die Züge der Linie RE 7 fahren seit dem Morgen wieder den Regelweg mit allen geplanten Halten. Der Busnotverkehr wird eingestellt.

S 11: Seit Betriebsbeginn am Freitagmorgen verkehrt die S11 im Wendebetrieb. Die Züge der S11 verkehren im 40 Minuten-Takt ab Düsseldorf Hbf beginnend ab 04:18 Uhr und ab Bergisch Gladbach im 40 Minuten Takt, beginnend ab 05:33 Uhr.

Die Züge aus Richtung Düsseldorf Hbf wenden in Norf und die Züge aus Richtung Köln Hbf wenden in Köln Worringen. Ein Busnotverkehr ist zwischen Norf und Köln Worringen Westseite, mit allen Zwischenhalten, mit vier Bussen der Firma Hanrath eingerichtet. (dpa, red)