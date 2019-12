Heimspiel in Köln: Sarah Lombardi trainiert für „Holiday on Ice“-Auftritt

Köln -

Für Sarah Lombardi ist der heutige Samstag, 28. Dezember, ein besonderer Tag. Denn die 27-jährige Kölnerin hat heute bei der Show „Holiday on Ice“ ein Heimspiel: Gemeinsam mit Profi-Eiskunstläufer Joti Polizoakis steht sie ab 16.30 Uhr in der Lanxess-Arena im Rampenlicht. So bereitet sich die Sängerin auf die Show vor.

Ein besonderer Gast bei „Holiday on Ice“ in Köln

„Ich spüre noch das Weihnachtsessen“, lacht Joti Polizoakis nach den ersten Runden. Bei sich selbst oder bei Sarah? „Bei mir würde er sich das nicht trauern, das zu sagen“, lacht Sarah Lombardi. Bei der Probe laufen die beiden eine perfekte Kür. „Sarah und ich sind so ein eingespieltes Team – wenn ich mit ihr laufe, fühlt sich das immer an, als wenn ich mit einer Feder tanzen würde“, betont der Profi.

Sarah Lombardi und Joti Polizoakis proben ihre Kür für ihren Auftritt bei „Holiday in Ice“ in Köln. AMG Foto:

Unter den Tausenden Zuschauern (es gibt noch Restkarten an der Tageskasse) sitzt bei Lombardis Heimspiel in Köln auch ein ganz besonderer Gast. „Mein Sohn Alessio ist auch in der Halle. Ich freue mich, dass er da ist, mehr nervös macht mich das nicht. Ich hoffe, dass er so lange sitzen bleibt, weil er zwischendurch schon mal in meine Garderobe kommt und nach Popcorn fragt“, erzählt die Sängerin.



Am schwierigsten sei bei ihrem Auftritt, „das Programm flüssig von der ersten bis zur letzten Sekunde durchzulaufen“, sagen sie. Auch, wenn sie viel trainiert haben, ganz ohne Risiko sind die Hebefiguren nicht. „Wir machen keinen Pipifax“, macht Joti Polizoakis deutlich.

Sarah Lombardi sorgt für Eislauf-Hype

Mit ihren Auftritten hat Sarah Lombardi für einen kleinen Eislauf-Hype gesorgt, erzählt Joti Polizoakis: „Gerade nach »Dancing on Ice« gab es einen größeren Zulauf zu den Vereinen, dass Kinder Eislaufen lernen wollten. Das haben mir Trainer und Leute vom Verband gesagt. Ich glaube, das liegt daran, dass man Deutschland daran erinnert, dass es überhaupt so eine Sportart wie Eiskunstlauf gibt. Zu Zeiten von Katarina Witt war das ja selbstverständlich. Heute wissen viele Deutsche gar nicht, dass es Eishallen gibt.“

Die „Holiday on Ice“-Show läuft auch am Sonntag (29. Dezember) um 13 Uhr und 16.30 Uhr in der Lanxess-Arena. Dann ohne Sarah und Joti.

Hinweis: Dieser Text erschien zuerst im Express.