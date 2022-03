Hilfe für die Ukraine: Das sind Anlaufstellen in Köln und der Umgebung

Köln -

Millionen Menschen sind seit dem russischen Angriff auf die Ukraine bereits aus ihrem Land geflohen. Andere sind derzeit noch auf dem Weg zur nächsten Landesgrenze. Sie alle suchen Schutz vor dem Krieg. Viele von ihnen haben panisch ihre Häuser verlassen, konnten ihre Flucht nicht vorbereiten, nichts mitnehmen.



Sie brauchen jetzt Unterstützung aus der ganzen Welt. Mit der Friedensdemo am Rosenmontag haben die Kölnerinnen und Kölner ihre Solidarität bewiesen. Wer noch mehr machen möchte, kann Geld, Kleidung, Isomatten, Hygieneartikel und vieles mehr spenden, als freiwillige Helfer die Sammelstellen unterstützen oder Ukrainern Schlafplätze und Unterkünfte bereitstellen.



Wir haben eine Übersicht zusammengestellt, wie und wo Sie in Köln und der Umgebung die Menschen aus der Ukraine unterstützen können.



Sachspenden für Ukrainer: Anlaufstellen in Köln und Umgebung



Blau-Gelbes Kreuz



Einer der ersten Anlaufstellen in Köln ist der deutsch-ukrainische Verein Blau-Gelbes Kreuz. Der Verein nimmt derzeit fast alles an Sachspenden von Matratzen über Medikamente bis hin zu Powerbanks und Lebensmittel an. Auf der Internetseite des Vereins listet das Blau-Gelbe-Kreuz genau auf, was momentan benötigt wird. Kleidung kann der Verein derzeit zum Beispiel nicht mehr annehmen.



Adresse: Markstraße 27, 50968 Köln, Telefonnummer: 0151 71285703



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag, 12 bis 20 Uhr



Stadt Köln



Eine weitere Anlaufstelle ist die Stadt Köln. Wer dort Sachspenden abgeben möchte, wird gebeten, sich unter der Mail-Adresse ukraine@koelnhilft.koeln mit den Artikeln zu melden, die sie oder er abgeben möchte. Diese werden dann von der Stadt koordiniert und in die Kölner Partnerstädte nach Kattowitz (Polen) und Cluj Napoca (Rumänien) gebracht, wo sie an Flüchtlingsunterbringungen verteilt werden.



Gebraucht werden unter anderem Baustellenstrahler (mit Stativ), Isomatten, Schlafsäcke, Erste-Hilfe Koffer, Blutstillende Medikamente, Verbandsmaterial, Wasserflaschen, Müsli-/Energieriegel, Babynahrung, Hygieneartikel.



Willkommen in Nippes und Cityhope cologne e.V.



Am Samstag, 5. März, sammeln die beiden Vereine zwischen 14 und 18 Uhr medizinische Güter für einen nächsten Transport Richtung Ukraine. Eine Liste mit den Dingen die benötigt werden, gibt es auf der Facebook-Seite von Willkommen Nippes.



Adresse: Domkloster 3, 50667 Köln (vor dem Domforum)



Bagatelle Sülz



Der Verein KG Ponyhof sammelt Sachspenden, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen Hilfsorganisationen an die ukrainisch-rumänische Grenze gebracht werden. Unter anderem: Schlafsäcke (neu oder frisch gewaschen), Isomatten, Taschenlampen, Batterien, Kopflampen, Ladekabel für Mobiltelefone, Verbandskästen, Verbandsmaterial (haemostatisch, wenn möglich), Schmerzmittel/Fiebermittel, Durchfall-Medikamente, Halstabletten, Müsli-Riegel, Energie-Riegel, Schokolade, BiFi-Salami, Traubenzucker, Neue, originalverpackte Unterwäsche (alle Größen), sonst keine Kleidung! Bitte alles in stabilen Kartons, nicht in Tüten abgeben.



Adresse: Zülpicher Straße 312, 50937 Köln



Öffnungszeiten: täglich ab 16 Uhr



Be Your Future Köln e.V.



Die gemeinnützige Organisation Be Your Future nimmt ebenfalls Sachspenden entgegen. Interessierte werden gebeten, sich via Instagram (@_beyourfuture_) zu melden, die Organisation koordiniert dann die Abgabe der Sachspenden.



Derzeit suchen die Helfenden nach ein bis zwei Kleinbussen für eine Fahrt nach Polen. Weiter werden Hygieneartikel, Decken, Babynahrung, Windeln, Kleider, Schnuller, Essen und Trinken gebraucht.



Café 333



Das Café 333 nimmt derzeit folgende Sachen entgegen: Blutstillende & schmerzlindernde Medikamente, Verbandsmaterial, Desinfektionsmitteln, Infusionsmittel, Große Pflaster, Isomatten, Schlafsäcke/Decken/Kissen/Bettwäsche & Hygieneartikel jeglicher Art, Gaskocher/Kartuschen/Campingkocher. Das erste Auto ist bereits am Mittwoch losgefahren.



Adresse: Luxemburger Straße 333, 50939 Köln



Öffnungszeiten: täglich ab 12 Uhr



Partnerschaftsverein Hürth (für Hürths ukrainische Partnerstadt Peremyschljany)



Menschen in und um Hürth können sich mit ihren Sachspenden an den Partnerschaftsverein Hürth wenden. Dort werden derzeit gebraucht: Lebensmittel (Nudeln, Reis, Zucker, Mehl, Lebensmittelkonserven, Babynahrung, Volleipulver, Milchpulver, Gemüsebrühe Instant, Kartoffeltrockenprodukte), Hygieneprodukte (Seife, Zahnbürsten, Zahnpasta, Binden, Feuchttücher, Müllbeutel, Desinfektionsmittel), Energie (Kerzen, Teelichter, Feuerzeuge, Campingkocher mit Brennmaterial, Batterien), Sonstiger Bedarf (Schlafsäcke, Stromgeneratoren, Isomatten, Wasserkanister, Wasseraufbereitungstabletten).



Adresse: Tiefgarage des Rathauses an der Thetforder Straße, 50354 Hürth



Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag, 8 bis 18 Uhr



Freiwillige Helfer: Anlaufstellen in Köln



Blau-Gelbes Kreuz



Wer das Blau-Gelbe Kreuz vor Ort an der Sammelstelle unterstützen möchte, kann zu den Öffnungszeiten einfach vorbeikommen und mit anpacken. Der Verein sammelt zudem auch Kontaktdaten von Menschen, die bei der Durchführung von Flüchtlingstransporten helfen wollen.



Adresse: Markstraße 27, 50968 Köln, Telefonnummer: 0151 71285703



Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 16 bis 20 Uhr und Samstag und Sonntag, 12 bis 20 Uhr



Willkommen in Nippes und Cityhope cologne e.V.



Am Samstag, 5. März, sammeln die beiden Vereine zwischen 14 und 18 Uhr medizinische Güter für einen nächsten Transport Richtung Ukraine. Wer möchte, kann direkt vor Ort beim Sortieren, Verpacken und Verladen helfen.



Adresse: Domkloster 3, 50667 Köln (vor dem Domforum)



Unterkünfte für Ukrainer: Anlaufstellen in Köln



Blau-Gelbes Kreuz



Wenn Sie eine Unterkunft oder einen Schlafplatz zur Verfügung haben, können Sie auf der Internetseite des Vereins ein Formular ausfüllen.



Elinor Netzwerk



Über die Internetseite der Initiative #Unterkunft des Elinor Netzwerks können Wohnungen und Schlafplätze für die Flüchtlinge in der Ukraine angeboten werden.



Solidaritäts-Aktionen in den Veedeln



Mehrere Kultur-Einrichtungen und Kölner Gastros haben Aktionen ins Leben gerufen, um Spenden zu sammeln.



Am Sonntag, 6. März, veranstaltet die TanzFaktur ab 16 Uhr ein Solidaritäts-Happening gegen den Krieg in der Ukraine.

Am Donnerstag, 10. März gibt das RMS JazzOrchester im Ehrenfelder Urania-Theater ab 20 Uhr ein Benefizkonzert für die Ukraine. Es werden Spenden für den Verein Blau-Gelbes-Kreuz gesammelt.

Bei Louis Breakfast Club könnt ihr am Sonntag, 6. März, an der To-go-Hütte zahlen, so viel ihr möchtet – alle Einnahmen werden gespendet.

Geldspenden für Ukrainer: Anlaufstellen in Köln und deutschlandweit



Blau-Gelbes Kreuz



Für Geldspenden hat der Verein ein Bankkonto sowie ein Paypalkonto eingerichtet. Die Bankverbindung:

Blau-Gelbes Kreuz

IBAN: DE78 3705 0299 0000 4763 46

Kreissparkasse Köln

BIC: COKS DE 33 XXX



Willkommen in Nippes



Der Förderverein „Willkommen in Nippes“ schickt regemäßig Transporter an die Grenzen nach Polen, der Slowakei, Ungarn oder Rumänien. Dafür brauchen die Helfer Geldspenden, um unter anderem Lebensmittel zu kaufen. Gespendet werden kann per Paypal an foerderverein@willkommen-in-nippes.de oder auf folgendes Bankkonto:

Förderverein WiN e.V.

IBAN: DE97380601864921059014, BIC: GEN0DED1BRS

Volksbank Köln Bonn eG

Verwendungszweck: Nothilfe Ukraine



Cityhope cologne e.V.



Die gemeinnützige Organisation Cityhope cologne unterstützt seit Jahren Menschen in Not. Der Verein hilft so unter anderem den nun angekommenen Flüchtlingen aus der Ukraine. Dazu benötigen sie Geldspenden, die über folgendes Bankkonto entgegengenommen werden:



cityofhope cologne e.V.

IBAN: DE 053 705 0198 1933 7531 37

Sparkasse Köln / Bonn

BIC: COLSDE33XXX



Stiftung 1. FC Köln



Auch die Stiftung des 1. FC Köln will sich in Zusammenarbeit mit dem Blau-Gelben Kreuz für die Menschen aus der Ukraine engagieren. Dafür ruft die FC-Stiftung zu Spenden auf: „Die Unterstützung und das Mitgefühl für die Ukraine aus dem Kreis der FC-Familie war auf der bewegenden Friedensdemo am Montag deutlich zu spüren. Wir wollen unsere Solidarität nun auch in Taten und Engagement umsetzen“, so FC-Präsident Dr. Werner Wolf. Um den Menschen aus der Ukraine zu helfen und ihnen Sicherheit bieten zu können, ruft die Stiftung 1. FC Köln zu Spenden auf:



Stiftung 1. FC Köln

IBAN: DE98 5012 0383 0000 9597 67

Bethmann Bank AG

BIC: DELBDE33XXX

Verwendungszweck: „Ukraine“

Eine Geldspende über Paypal ist ebenfalls möglich.



Kölner Stadt-Anzeiger mit „Aktion Deutschland hilft“



Sie können die Titelseite des „Kölner Stadt-Anzeiger“ zur Friedensdemo am Rosenmontag in einem DIN A2 Poster-Format kann für einen Preis von 11,11 Euro im KStA-Shop erworben werden. Das Bild zeigt eine Luftaufnahme auf den überfüllten Chlodwigplatz in Köln und Umgebung mit der Überschrift „Köln gegen den Krieg“. Der komplette Preis wird an die Ukraine-Nothilfe des „Aktion Deutschland hilf“ gespendet.



>> Daneben gibt es zahlreiche überregionale Organisationen, die Geldspenden entgegen nehmen.