Hunderte Marihuana-Pflanzen: Polizei Köln findet Drogenplantage in Ehrenfelder Wohnung

Köln -

Mehrere hundert bereits abgeerntete Marihuana-Planzen sowie die technische Ausrüstung für die Pflanzenzucht hat die Polizei Köln am Donnerstagmittag beschlagnahmt. Diese hatten die Beamten in einer Indoor-Plantage im Kölner Stadtteil Ehrenfeld gefunden.



Cannabis: Verdacht der Herstellung und des Handels

Laut eines Polizeisprechers sei die Inhaberin (37) der Souterrainwohnung nicht zu Hause gewesen – dafür aber zwei dort nicht gemeldete Männer (36, 37). Gegen die beiden sollen sich nun die Ermittlungen wegen des Verdachts der Herstellung und des Handels mit Cannabis richten.

Der Hinweis auf die Wohnung sei von Bewohnern gekommen, denen der starke Marihuna-Geruch aufgefallen war. Nach den Zeugenaussagen und der Feststellung, dass für den Betrieb jener Plantage laut Polizei auch am Stromzähler manipuliert worden war, erließ das Amtsgericht Köln einen Durchsuchungsbeschluss, durch den die illegale Anlage gefunden werden konnte.

Polizeibeamte nahmen die beiden Männer mit auf die Wache. Nach einer Vernehmung und der erkennungsdienstlichen Behandlung durften sie allerdings wieder gehen.

Mumaßlicher Drogendealer in Köln-Kalk festgenommen

Einen mutmaßlichen Drogendealer (18) haben Zivilermittler hingegen bereits am Dienstagnachmittag, 14. Januar, im Kölner Stadtteil Kalk festgenommen. Laut Polizei sei es bereits das dritte Mal in den vergangenen drei Monaten gewesen, dass Beamte den 18-Jährigen beim Handel mit Betäubungsmitteln erwischt haben. Ein Haftrichter hat nun angeordnet, dass der Tatverdächtige bis zur Hauptverhandlung in U-Haft bleiben muss.

Polizeibeamte sollen den mutmaßlichen Drogendealer auf der Kalk-Mülheimer Straße dabei beobachtet haben, wie er erst kleine Päckchen in einem Kaffeebecher verstaut und diesen anschließend an einem geparkten Auto versteckt habe. Daraufhin sei eine Frau (22) auf ihn zugekommen, habe ihn angesprochen, woraufhin er eines der Päckchen aus dem Versteck geholt und an sie übergeben habe.

Daraufhin gaben sich die Zivilpolizisten zu erkennen und entdeckten in dem Kaffeebecher des 18-Jährigen insgesamt sieben Verkaufseinheiten Kokain und 19 abgepackte Einheiten Marihuana. Bei der 22-Jährigen konnte zudem ein kleines Päckchen Kokain sichergestellt werden. (kle)