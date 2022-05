„Aus einer großen Not heraus“: Beliebtes Kölner Brauhaus muss zwei Ruhetage einführen

Köln -

Dem Brauhaus Johann Schäfer in der Kölner Südstadt fehlt – wie so vielen anderen Gastronomiebetrieben in der Stadt auch – Personal. Um den Fachkräftemangel kompensieren und das bestehende Team nicht weiter belasten zu müssen, haben die Betreiber Till Riekenbrauk und Thomas Borninkhof entschieden, zwei Ruhetage in der Woche einzulegen. In einer Mitteilung auf Facebook heißt es: „Wir tun das Gewiss nicht leichtfertig und aus einer großen Not heraus. Es fällt uns super schwer, diese Entscheidung zu treffen, sind die Umsätze nach über zwei Corona-Jahren doch so wichtig wie nie.“



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Facebook, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden, auch an Drittstaaten außerhalb des EWR ohne angemessenes Datenschutzniveau. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ab Dienstag (24. Mai) bleibt das Brauhaus vorerst dienstags und mittwochs geschlossen. Ruhetage gab es laut den Betreibern im Johann Schäfer seit der Eröffnung 2017 noch nie.



Der Biergarten am Rhein hingegen soll bei trockenem Wetter auch weiterhin täglich geöffnet werden. (red)