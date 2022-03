„Besser geht es nicht“: Platz in Kölner Innenstadt soll nach Dirk Bach benannt werden

Köln -

Er liegt von der Nord-Süd-Fahrt aus gesehen etwas versteckt hinter dem Offenbachplatz und gilt als dessen kleiner Bruder. So nennen ihn Anwohner auch gerne „kleiner Offenbachplatz“. Bislang gibt es jedoch noch keine offizielle Bezeichnung für ihn. Eine Tatsache, die jetzt die Aidshilfe Köln und das Centrum Schwule Geschichte auf den Plan gerufen hat.



Ihr Vorschlag: Das noch namenlose Areal soll nach dem 2012 verstorbenen Kölner Schauspieler Dirk Bach benannt werden. Der Bezugspunkt ergebe sich durch die Lage des Platzes, unmittelbar neben dem Schauspielhaus. Hier wurde Bach 1992 festes Mitglied im Ensemble und wirkte in zahlreichen Stücken mit; auch in der benachbarten Oper war er zu sehen.



Schauspiel Köln: Areal neben Offenbachplatz soll nach Dirk Bach benannt werden



Unterstützt wird das Anliegen von Bezirksbürgermeister Andreas Hupke (Grüne): „Dirk Bach war ein außergewöhnlicher, ein hervorragender Schauspieler. Und nicht nur das: Er war politisch, gesellschaftlich und sozial engagiert. Er hatte ein riesengroßes Herz.“



Der kleine Offenbachplatz hat offiziell noch keinen Namen. Das könnte sich bald ändern. Alexander Schwaiger Foto:

Ähnlich begründen die Aidshilfe und das Centrum Schwule Geschichte ihren Antrag: Köln sei stets der Lebensmittelpunkt des Schauspielers gewesen, der bei Regisseur Walter Bockmayer (†) entdeckt wurde, bei RTL eine eigene Show hatte und von 2004 bis 2012 das Dschungel-Camp mit Sonja Zietlow moderierte. „Neben seinem künstlerischen Schaffen lagen Dirk Bach auch diverse sozialpolitische Themen am Herzen. Als offen lebender Homosexueller in einer Zeit, in der es alles andere als selbstverständlich war, setzte sich Bach schon frühzeitig für die Gleichberechtigung von Homosexuellen ein“, heißt es in dem Schreiben.



Die Antragssteller erinnern zudem an Bachs Benefiz-Konzertreihe „Cover me“, durch die in zehn Jahren rund 350.000 Euro für soziale Zwecke eingespielt wurden. Das Hospiz für Aidskranke in Longerich, 1996 von Rita Süssmuth und Dirk Bach als „Lebenshaus“ eingeweiht, wurde 2013 in „Dirk-Bach-Haus“ umbenannt. Folgt nun auch ein „Dirk Bach Platz“?



„Mit dieser Benennung würde auch das Kölner Schauspiel eine eigene Identität bekommen,“ sagt Hupke. Wenn das Schauspiel nach der abgeschlossenen Sanierung von dem Interim an der Schanzenstraße in Mülheim in die Innenstadt zurückkehrt, würde der neue Name des Platzes auch ein Zeichen für einen Neuanfang setzen.

Bezirksbürgermeister unterstützt Antrag der Aidshilfe Köln

„Besser geht es nicht“, meint Hupke, der davon ausgeht, dass es eine breite politische Mehrheit dafür geben wird. In der April-Sitzung der Bezirksvertretung Innenstadt könnte der Antrag auf die Tagesordnung kommen und beschlossen werden. Seitens der Bühnen der Stadt Köln gab es auf Anfrage keinen Kommentar.

Der Bezirksbürgermeister kennt Bach noch aus der Zeit, als Hupke als Bühnenarbeiter beruflich tätig war. Bach habe alle Mitarbeiter im Schauspiel stets freundlich behandelt. „Es war immer respektvoll und auf Augenhöhe“, erinnert sich Hupke. Star-Allüren habe es bei Bach nie gegeben, was man nicht von allen Schauspielern behaupten könne. Launische und extravagante Auftritte wie bei einer Lipizzaner-Stute? Hupke: „Beim Bach niemals.“