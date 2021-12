Blaue Funken haben große Pläne: Kölner Karnevalisten wollen ihr Hauptquartier erweitern

Köln-Südstadt -

Die Blauen Funken haben Großes vor. Und müssen sich trotzdem wie jeder andere Bauherr in den Niederungen der Baugesetzgebung bewegen. Die Jecken wollen den Sachsenturm, um dessen Erhalt sie sich seit langem kümmern, um einen Anbau erweitern. Dazu bedarf es eines Bebauungsplanverfahrens, das Anfang 2019 eingeleitet wurde und einer Öffentlichkeitsbeteiligung.



In deren Rahmen kann man noch bis zum 22. Dezember in der Pläne der Funken gucken. Eigens für Offenlagen dieser Art hat das Dezernat das Ladenlokal 5 im Gebäude des Stadthauses in Deutz gemietet. Einsicht nehmen kann man nur nach vorheriger Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0221/221 22 864 oder per Mail.

Gebäude reichen nicht mehr aus

Was treibt die Funken an? Wegen der gestiegenen Zahl der Mitglieder reichen die Räumlichkeiten in dem bestehenden Gebäude nicht mehr aus. Darüber hinaus gibt es keinen Aufzug und im Untergeschoss keine Toiletten.

Beides bereitet Probleme wegen des gestiegenen Durchschnittsalters der organisierten Funken. Eine Jury hat für den Anbau einen Entwurf des Büros Anderhalten Architekten Berlin ausgesucht. Dieser Entwurf basiert auf der Idee, die verlorene Wehrmauer optisch wieder aufzugreifen und auf der in Richtung Kartäuserwall gelegenen Seite die neuen Räume zu bauen. Zwei Versammlungsräume mit 140 und 106 Quadratmetern Fläche, ein Büro und Nebenräume werden entstehen. Ein Aufzug sowie eine Toilette sind ebenfalls geplant. Der Baustart steht noch nicht endgültig fest.