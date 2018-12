Brennende Gartenlaube: Einsatz für Feuerwehr in Kölner Südstadt

Köln -

Entwarnung in der Südstadt: Die Feuerwehr wurde am Freitag gegen 14.40 Uhr wegen eines Brandes in der Elsaßstraße alarmiert. Für Passanten sah es zunächst so aus, als hätte das Dachgeschoss eines Hauses Feuer gefangen, der Rauch über dem Haus war weithin sichtbar.



Die Feuerwehr ist angerückt Hendrik Geisler Foto:

Es handelte sich aber um eine brennende Gartenlaube im Hinterhof des Hauses. Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an und ist teilweise immer noch vor Ort. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Menschen waren nach Angaben der Feuerwehr nicht in Gefahr. Die Brandursache ist derzeit unklar. Die Polizei ermittelt. (red)