Feuer an KVB-Haltestelle in Köln: Mehrere Verletzte bei Brand am Ebertplatz

Bei einem Feuer in der KVB-Haltestelle am Ebertplatz in Köln sind mehrere Menschen verletzt worden. Der erste Notruf ging bei der Feuerwehr um 14.19 Uhr ein. Die Ursache für den Brand ist unklar, teilte die Kölner Feuerwehr auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit. Der Einsatz wird nach Einschätzung der Feuerwehr noch bis in die Nacht oder frühen Morgenstunden gehen.

Gebrannt hat es laut Einsatzleitung in oder unter einer der Straßenbahnen, genau lasse sich das noch nicht sagen. Das Feuer konnte am Samstagnachmittag bereits gelöscht werden, allerdings ist die Straßenbahn durch die Flammen so beschädigt, dass sie nicht bewegt werden kann. Feuerwehr und KVB suchen eine Lösung, um den defekten Zug aus dem Tunnel zu manövrieren. Außerdem ist das U-Bahn-Tunnel-Netz noch sehr stark verraucht.



Auf Videos auf den sozialen Netzwerken war die Evakuierung der Bahngäste zu sehen: dicke schwarze Wolken verdunkelten die Haltestellen, während Bahnen geräumt wurden. Am Ebertplatz quollen die Rauchwolken aus dem U-Bahn-Zugang und legten sich über den ganzen Park. Auch noch zwei Stunden später bemerkten Passanten den beißenden Geruch an den umliegenden Haltestellen wie dem Hansaring.

Die KVB fährt mit den Linien 16 und 18 aus dem Süden der Stadt nur noch bis zur Haltestelle Dom/Hbf. Hier sei die letzte Möglichkeit für die Bahnfahrer noch zu drehen, der Breslauer Platz wird nicht mehr angefahren. Die Linie 18 fährt ohnehin nur eingeschränkt in Richtung Mülheim. Die Linien 12 und 15 sind zwischen der Lohsestraße und dem Rudolfplatz unterbrochen. Die U-Bahnschächte seien bis zum Friesenplatz noch zu stark verraucht, erklärte ein KVB-Sprecher.

Feuer am Ebertplatz: KVB stellt Stadtbahn-Betrieb am Ebertplatz ein

Sechs Personen wurden laut Feuerwehr verletzt, alle davon leicht. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind mit Dutzenden Fahrzeugen in Richtung Ebertplatz ausgerückt und sperrten die Zugänge zur Haltestelle großräumig ab. Der Ebertplatz selbst ist noch passierbar.

Ein Twitter-Video zeigt die verrauchte U-Bahn-Haltestelle am Ebertplatz und Hunderte Menschen, die die Haltestelle fluchtartig verlassen. Die Feuerwehr ist auch mit Rettungsbussen vor Ort. (red)

