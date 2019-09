IHK-Umfrage: Kölner bewerten Südstadt mit Note 2

Südstadt -

Die Kölner Südstadt wird mit ihrem Flair und ihren Angeboten aus Gastronomie und Handel von Bewohnern und Besuchern positiv bewertet. Bei einer Umfrage der IHK Köln unter mehr als 800 Passanten erhielt das Viertel die Schulnote 2,0. in Fünftel der mehr als 800 befragten Passanten vergaben sogar die Note 1. Damit erreicht die Südstadt sogar noch höhere Werte als die Innenstadt insgesamt, die mit 2,3 abschnitt.

Besonders positiv bewerten die Kölner gastronomisches Angebot, und Flair sowie die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 87 Prozent gaben an, einen Besuch in der Südstadt mit der Nutzung der Gastronomie zu verbinden. Sogar 91 Prozent bescheinigen dem Veedel einen hohen Erlebnis- und Unterhaltungswert. Auch das Dienstleistungsangebot, die Ladenöffnungszeiten und die Erreichbarkeit mit dem Fahrrad gefällt vielen Kölnern sehr gut.

Das Angebot an Geschäften schneidet insgesamt ebenfalls gut ab. In einigen Bereichen wie etwa Einrichtungsgegenstände, Bekleidung und Schuhe sehen die Befragten aber Verbesserungsbedarf.



Anlass der Befragung waren die Aktionstage „Heimat shoppen im Veedel“, die am 13. und 14. September in der Südstadt stattfinden. An dem Wochenende gibt es diverse Angebote der lokalen Händler, kostenlose Führungen und ein kulturelles Rahmenprogramm. (jac)

