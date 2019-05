Kommentar zum Barbarossaplatz: Nur die Erhöhung des Bahnsteigs reicht nicht aus

Über den Zustand des Barbarossaplatzes wird schon lange diskutiert, es passiert allerdings nichts.

Unser Autor findet, eine Neugestaltung des gesamten Platzes muss weiterhin das Ziel sein – und zwar so schnell wie möglich.

Ein Kommentar.

Der Barbarossaplatz wird auch in Zukunft ein Ort sein, an dem der Verkehr die tragende Rolle spielt. Das darf aber nicht bedeuten, den derzeitigen Zustand einfach beizubehalten. Der zentrale Platz darf sich nicht länger so stark dem Autoverkehr unterordnen wie das bislang der Fall ist.