Köln -

Mit Konzerten, einer Abschiedsparty und dem Verkauf seines Mobilärs und seiner Kneipen-Utensilien endet am Eigelstein die Ära des Kult-Lokals „Lapidarium“. Nachdem Wirt Ernst Moers bereits mehrfach den Beginn seines Ruhestands verkündet hatte, soll im Juni tatsächlich Schluss sein.



Letzter Tag wird der 17. Juni sein, wenn Deutschland gegen Mexiko bei der Fußball-Weltmeisterschaft spielt. Anschließend wird die Kneipe leer getrunken. Mit zwei kölschen Abenden will es Moers am 25. und 26. Mai noch einmal krachen lassen. In den vergangenen zwanzig Jahren war das Lapidarium immer wieder auch eine ganz besondere Lokalität für Live-Konzerte.



„Mutter aller Loss mer singe Kneipen“

Zahlreiche kölsche Interpreten von Brings über die Fööss bis Tommy Engel spielten hier auf einer aus Kneipentischen zusammengebastelten Bühne in gemütlicher Atmosphäre. Vertreter vieler Bands wollen für eine musikalische Stippvisite vorbei kommen. Das Lapidarium ist die „Mutter aller Loss mer singe Kneipen“, wo 2001 die heute so große Kneipentour zum Einsingen in den Karneval ihren klitzekleinen Anfang nahm.



Moers hat angekündigt, sich nach dem Ende seiner Kneipe als Helfer bei der Mitsinginitiative engagieren zu wollen. „Ich kann ja nicht zuhause auf dem Sofa rumsitzen.“ Auch sein legendäres, aber auch stets polarisierendes „fröhliches Wunschkonzert“ soll an einem anderem Ort weitergehen.