Nach Ankündigung von Schließung: Bagatelle hofft auf Wiedereröffnung im November

Köln -

Für viele Gastro-Fans in der Südstadt dürfte das eine gute Nachricht sein: Nachdem die Bagatelle verkündet hatte, ab dem 14. Oktober das Lokal an der Teutoburger Straße wegen Brandschutzarbeiten schließen zu müssen, sagen die Betreiber nun, dass sie auf eine Wiedereröffnung im November hoffen. Das haben sie auf ihrer Facebook-Seite bekanntgemacht.



Zu Beginn der Woche hatten die Betreiber verkündet, dass sie ab der dritten Oktoberwoche in der „Brasserie aller Kolör“ unterkommen werden – ob vorübergehend oder nicht, war nicht klar. „Wir wissen stand jetzt nicht, ob wir die Bagatelle in der Südstadt nach dem 14. Oktober wirklich wieder eröffnen werden“, hieß es in einem Facebook-Post. Im neuen Beitrag heißt es nun: „Wir schließen, ABER nur vorübergehend. Definitiv ab dem 14. Oktober und hoffentlich nur bis zum 10. November. So zumindest der ideale Plan.“ (red)