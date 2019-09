Nach nur drei Monaten: Restaurant „Eigelsteyn“ am Ebertplatz verkündet sein Aus

Köln -

Das ging schnell. Gerade erst im Juni hatte das Eigelsteyn am (fast) gleichnamigen Eigelstein eröffnet, schon schließt es wieder. Seit Mittwoch hängt ein Aushang im Fenster. Darin heißt es: „Mit viel Herzblut haben wir hier ein gastronomisches Experiment gewagt. Leider haben wir viel zu spät erkannt: Unser spezielles Angebot befriedigt nicht das Bedürfnis unserer Gäste. So schließen wir wehmütig dieses Restaurant (...)“.

Ein Aushang im Fenster Gerhard Voogt Foto:

Die Verkündung dürfte viele im Veedel überraschen. Monatelang waren die Räumlichkeiten, in denen zuvor der Italiener „Leo“ Pasta und Co. kredenzte, aufwändig umgebaut worden. Gäste schwärmten vom neuen Look, von der ausladenden Terrasse und vom ausgefallenen gastronomischen Konzept.

Doch genau an diesem Konzept – hochwertige Küche nach dem Tapas-Prinzip – lag es am Ende wohl, erklärt Pascal Moeltgen, Gesellschafter des Eigelsteyn und Teil des Teams, das auch den Burgerladen „Freddy Schilling“ betreibt. „Wir haben fest auf hochwertige und somit hochpreisige Produkte gesetzt, auf Bio und Regional, und dachten, die Nachfrage sei da. Aber die Frage ist immer, in wie weit die Gäste bereit sind, das zu bezahlen.“ Am Ende waren es nicht genug.

Man habe die Reißleine gezogen, so lange man es noch mit erhobenem Haupt machen könne, sagt Moeltgen. Trotzdem sei es natürlich traurig gewesen, das etwa 15 Personen starke Team – inklusive Aushilfen – zu informieren. „Wir haben einen Fehler gemacht. Und das ist schwierig für uns alle. Aber Fehler passieren.“

Gäste reagieren auf Schließung

Viele im Veedel nehmen die Schließung als herben Verlust wahr, wie erste Reaktionen im Netz zeigen. „Für mich endlich der einzig vernünftige Laden im Veedel mit ausgezeichneten Produkten und raffiniert leckeren Gerichten und Weinen“, heißt es dort unter anderem. Andere wiederum rätseln schon, was wohl als nächstes in die prominente Ecklage im Schatten der Eigelsteintorburg eröffnen wird.