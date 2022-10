Polizeieinsatz in Kölner Altstadt: Schläger im Ballettrock verletzt 44-Jährigen schwer

Köln-Altstadt -

Die Kölner Polizei fahndet nach einer Schlägerei in der Kölner Altstadt nach drei unbekannten Tatverdächtigen. Die drei Männer gerieten gegen 23 Uhr vor dem Biermuseum in einen Streit mit zwei anderen Männern. Nach einer verbalen Auseinandersetzung eskalierte die Situation.

Köln: Mann im Tutu verletzt 44-Jährigen schwer

Einer der mutmaßlichen Täter, der einen Ballettrock und ein pinkes T-Shirt getragen haben soll, schlug sein 44-jähriges Gegenüber. Außerdem sprang er ihm in den Rücken, sodass der Mann stürzte und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Der Mann im Ballettrock ist mutmaßlich korpulent und trug während der Tat außerdem eine schwarze Kappe und Hose.

Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Kölner Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter 0221 / 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.