Schwerer Unfall: Auto überschlägt sich in der Kölner Innenstadt – Zwei Verletzte

Am Dienstagnachmittag sind zwei Personen bei einem schweren Autounfall in der Kölner Innenstadt verletzt worden. Laut Polizei war ein 79-jähriger Kia-Fahrer von der Cäcilienstraße in der Alstadt-Süd nach links auf die Neuköllner Straße abgebogen und mit einem entgegenkommenden, in Richtung Heumarkt fahrenden Mini kollidiert. Der Kia überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Zeugenaussagen zufolge soll der 59-Jährige Mini-Fahrer eine rote Ampel überfahren haben.

Die Verletzten wurden noch vor Ort in Rettungswagen behandelt, sie waren direkt nach dem Unfall ansprechbar. Durch die Sperrung der Strecke zwischen Neumarkt und Heumarkt staute sich der Verkehr erheblich. (red)