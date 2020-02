Schwerer Unfall im Kölner Maritim: Siebenjähriges Mädchen in Rolltreppe eingeklemmt

Köln -

Bei einem Unglück im Hotel Maritim am Heumarkt ist am Vormittag ein sieben Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Christian Heinisch ist das Kind auf der vom ersten Stock ins Hotelfoyer hinunter führenden Rolltreppe mit einem Fuß in der Treppe eingeklemmt worden. Wie das geschehen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.



Aufwendige Rettungsaktion

Heinisch sprach von einer „sehr aufwendigen Rettungsaktion“. Das Mädchen habe erst nach ungefähr einer Stunde befreit werden können. Es kam sofort ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestehe nicht. Während der Rettungsaktion sei das Kind fortwährend notfallmedizinisch versorgt worden. (ts)