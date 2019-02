Südstadt: Kölner durch Messerattacke schwer verletzt

Innenstadt -

Ein 32 Jahre alter Kölner hat am Mittwochabend in der Innenstadt einen Bekannten (21) mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte es im Vorfeld zwischen den beiden Drogenabhängigen einen Streit gegeben. Rettungskräfte fuhren den Verletzten in ein Krankenhaus, er konnte die Klinik bereits am Vormittag wieder verlassen.

Der 21-Jährige hielt sich um 18.45 Uhr in einem Park an der Rosenstraße auf, als der Bekannte auf ihn zu kam und ihn begrüßte. Unvermittelt soll der Mann ein Messer gezogen und zugestochen haben. Als weitere Zeugen hinzukamen, ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und flüchtete.

Alarmierte Polizisten stellten den Flüchtigen noch in Tatortnähe und brachten ihn zur Vernehmung ins Polizeipräsidium. Offenbar kennen sich Täter und Opfer aus der Drogenszene. Das Motiv des Angriffs ist noch unklar. Der Beschuldigte muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (ksta)