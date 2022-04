Typisierungsaktion startet: Bekannter Kölner Kinderarzt an Leukämie erkrankt

Köln-Südstadt -

Dieser Mann ist in der Südstadt eine Legende. Seit über 30 Jahren ist die Praxis von Kinderarzt Dr. Eckhard Dierlich die Adresse für junge Eltern mit ihrem Nachwuchs. Jetzt braucht der Arzt selber Hilfe. Dierlich ist an akuter Leukämie erkrankt und benötigt eine Stammzellenspende.



Deshalb wenden sich Freunde mit einer Bitte an die Öffentlichkeit: Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, möge am Samstag, 30. April, zwischen 14 und18 Uhr zum Abstrich einer Speichelprobe in den Kölner Sportverein HTC Blau-Weiss, Neuenhöfer Allee 69, in Sülz kommen.



Der Abstrich aus der Wangenschleimhaut wird mit einem Stäbchen im Mund genommen und tut nicht weh. Die Aktion findet zusammen mit der DKMS Köln statt, der größten Datenbank für Stammzellenspender in Deutschland. Man kann auch auch online über die DKMS Internet-Seite ein Kit für den Abstrich bestellen, ihn selbst vornehmen und an die DKMS zurücksenden.



Der Leitende Impfarzt Dr. Eckhard Dierlich im Juli 2021 am Rechenzentrum der Uni Köln Martina Goyert Foto:

Sollten sich bei der Analyse ausreichend Übereinstimmungsmerkmale zwischen potenziellem Spender und Dierlich oder anderen Suchenden ergeben, wird man zur Absicherung zu einer Blutabnahme gebeten.