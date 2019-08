Zehn Verdächtige: Mann stirbt bei Massenschlägerei am Kölner Ebertplatz

Köln -

Auf dem Ebertplatz ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann nach einer Auseinandersetzung gestorben. Die Kölner Polizei wurde nach eigenen Angaben um 4.45 Uhr wegen einer Schlägerei alarmiert. Zehn bis 15 Afrikaner sollen bei einer Kneipe am Westende des Platzes in Streit geraten sein.



Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens stoben die Beteiligten auseinander und flüchteten. Ein 25 Jahre alter Somali lag schwer verletzt am Boden. Zuvor hatte es offenbar eine Massenschlägerei gegeben.



Die Beamten leisteten erste Hilfe und alarmierten den Notarzt. Dieser konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.



Die Polizei hat bei der Fahndung im Umfeld des Tatorts zehn Personen vorläufig fest genommen. Am Ebertplatz werden am Sonntag weiter Spuren gesichert, eine 20-köpfige Mordkommission wurde eingerichtet.



Mit Blick auf die andauernden Ermittlungen, insbesondere die noch ausstehenden Vernehmungen der nicht aus Köln stammenden Festgenommenen mit Dolmetschern, will die Polizei heute keine weiteren Aussagen machen.

Eine Kulturveranstaltung, die für den Nachmittag auf dem Platz geplant war, wurde abgesagt.

Im Oktober 2017 war ein 22-jähriger Afrikaner am Ebertplatz erstochen worden. (red)