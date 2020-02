Jecker Ticker: Zehntausende Jecke feiern in Köln – Demo nach Bluttat in Hanau

Köln -

„Et Hätz schleiht em Veedel“ – und das schon seit den frühen Morgenstunden. Der Straßenkarneval in Köln hat begonnen und wurde um 11.11 Uhr offiziell eröffnet. Lange Schlangen bilden sich bereits morgens vor den Kneipen in den Kölner Veedeln, drinnen schunkeln, singen und tanzen die Jecken. Aber auch auf den Straßen wird Weiberfastnacht gefeiert. Welche Straßensperrungen es gibt, warum das Kölner Dreigestirn und OB Henriette Reker eine Schweigeminute abhalten, was in der Stadt passiert und wie die Kölner feiern, erfahren Sie hier in unserem Liveticker.

17.12 Uhr: Demo nach Bluttat in Hanau angekündigt

Nachdem am Mittwochabend ein 43-Jähriger im hessischen Hanau mutmaßlich rassistisch motiviert zehn Menschen erschossen hat und anschließend sich selbst, ruft „Köln gegen Rechts“ um 18 Uhr spontan zu einer Trauermahnwacher an der Keupstraße auf. Zudem hat das Bündnis eine Demonstration angemeldet, die Freitag um 18 Uhr starten soll.

16.52 Uhr: Polizei Köln nimmt Personen in Gewahrsam

Die Polizei hat bis 16.30 Uhr 30 Personen nach kleineren Schlägereien – die meisten alkoholisiert – oder zum Zweck der Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Im Vorjahr waren es bis 19.30 Uhr nur 25 Menschen, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag mitteilte.

16.45 Uhr: Ungewöhnliche Anfrage beim Ordnungsamt

Mit einer kuriosen Anfrage musste sich das Kölner Ordnungsamt beschäftigen. Eine Frau rief an und erkundigte sich, wann denn ein Dixi-Klo im Bereich der Zülpicher Straße geleert werde. Ihr sei das Handy ins Klo gefallen und sie wollte es gerne wieder haben. Ob sie das Smartphone tatsächlich wieder bekommen hat, ist nicht überliefert…

16.40 Uhr: Närrischer Oscar mit überraschendem Sieger

Im ausverkauften Festzelt an der Amsterdamer Straße wurde traditionell der Närrische Oscar verliehen. Bei der Abstimmung in diesem Jahr hat es sogar eine Überraschung gegeben: „Ich bin ausnahmsweise mal richtig sprachlos“, so „Sitzungspräsident“ Volker Weininger. Zum ersten Mal hat er die Trophäe gewonnen – den Närrischen Oscar im Bereich Redner. Weitere Sieger:

Ehrenoscar: Ex-Hohn Peter Horn

Allzeit-Oscar: Bläck Fööss

Beste Band: Kasalla

Tanzgruppe: Luftflotte

16.18 Uhr: Stadt Köln sperrt Zülpicher Platz und weitere Zugänge

13.000 Jecke feiern derzeit an der Bühne der Uni-Mensa. Zudem hat die Stadt Köln den Zülpicher Platz gesperrt, das vermeldet ein Sprecher bei Twitter.

Zudem müssen weitere Zugänge ins Kwartier Latäng geschlossen werden:

Barbarossaplatz/Kyffhäuser Straße

Luxemburger Straße/Hochstadenstraße

Luxemburger Straße/Moselstraße

Weiterhin geschlossen bleiben die Zugänge:

ZülpicherPlatz/Hohenstaufenring

Barbarossaplatz/Roonstraße

Derzeit verbleibende mögliche Zugänge:

Roonstraße (vom Rathenauplatz kommend)

Dasselstraße/Zülpicher Straße (von der Lindenstraße kommend)

15.55 Uhr: Einsätze nehmen deutlich zu – Sturmwarnung

Die Kölner Berufsfeuerwehr spricht mittlerweile von deutlich steigenden Einsatzahlen. Bis 15 Uhr mussten 73 Jecke medizinisch versorgt werden. Insgesamt mussten die Retter 244 Einsätze bearbeiten – 37 mehr als im Vorjahr. Die Feuerwehr warnt zudem: Zwischen 18 Uhr und 0 Uhr kommt es zu Sturmböen mit 70 bis 85 km/h. Das entspricht Windstärke 8 bis 9.

15.28 Uhr: Rehe verlieren Teil der Herde im Getümmel am Heumarkt

„Wir kommen aus dem Freigehege – aus Weilburg in Hessen“, betont eine Gruppe fröhlicher Rehe an einem Bierstand am Heumarkt. „Wir bleiben zwei Tage in Köln, haben uns extra Urlaub genommen“, verraten Katja Jung und Mara Santer. „Einen Teil unserer Herde haben wir leider schon hier im Gewühl verloren. Und die Böcke haben wir zu Hause gelassen.“

Eine Gruppe Rehe am Heumarkt Norbert Ramme Foto:

15.20 Uhr: Weiterer Zugang zu Zülpicher Viertel gesperrt

Die Stadt Köln hat einen weiteren Zugang ins Zülpicher Viertel gesperrt – vom Barbarossaplatz auf die Roonstraße. Laut eines Sprechers werden die Ströme der Jecken derzeit über die Kyffhäuser Straße zur Moselstraße geleitet. Von dort aus gelangt man auf die Zülpicher Straße. Auch der Zugang am Zülpicher Platz soll zunächst weiterhin gesperrt bleiben.

15.03 Uhr: Wenn ein Waldschrat einen Froschkönig bützt

Betriebsausflug nach Köln: Auf dem Heumarkt treffen die Büro-Damen von der „Lippischen Landeszeitung“ aus Detmold (Maria Werger: „Wir sind als Waldschrate gekommen“) auf zwei verwunschene Froschkönige. In den Kostümen stecken Herbert Rohe aus Kerpen und Frankl Sommer aus Brühl: „Wir sind seit 30 Jahren zu Weiberfastnacht hier. Alle zwei Jahre in einem anderen Outfit“. Mit den Waldscharten wollen sie weiter um die Häuser ziehen – und vor allem die Mädels bützen. „Vielleicht wird aus mir ja doch noch ein Prinz.“

Die Büro-Damen von der „Lippischen Landeszeitung“ aus Detmold sind als Waldschrat verkleidet. Norbert ramme Foto:

14.58 Uhr: Cat Ballou bringen Feiernde zum Schunkeln

Die Jungs von Cat Ballou hatten merklich gute Laune und brachten gerade noch am Tanzbrunnen jung und alt mit „Heimweh“ zum Schunkeln. Einige verlassen nach ihrem Auftritt die Party und ziehen weiter. Die Radio Köln-Feier sei bisher absolut friedlich verlaufen, so die Organisatoren.

14.55 Uhr: D´r Zoch kütt – Umzüge im Kölner Karneval eröffnet

Die Kamelle und Strüßje fliegen wieder! Traditionell eröffnet der „Wieverfastelovendzoch", vom Chlodwigplatz aus durch das Vringsveedel bis in die Altstadt, die Umzüge im Kölner Karneval. Um 14.35 Uhr fiel dazu der Startschuss. Laut Zugleiter Marco Müller sind es in diesem Jahr 21 Gruppen, sieben Wagen und 18 Pferde.

Der „Wieverfastelovendzoch" ist am Chlodwigplatz gestartet Ingo Hinz Foto:

14.50 Uhr: Weiterhin ruhige Lage für die Kölner Polizei

Die Polizei Köln spricht weiterhin von einer für Weiberfastnacht bisher ruhigen Lage. Im Bereich des Zülpicher Platzes und der Ringe habe es laut eines Sprechers einzelne „kleinere Schlägereien“ gegeben – höchstwahrscheinlich alkoholbedingt.

14.36 Uhr: Ein weiter Weg bis zum Karneval in Köln

Knapp 500 Kilometer haben diese sechs Mitglieder vom „Schnakenbeker Carnevalsverein“ aus Lauenburg an der Elbe in Schleswig-Holstein zurückgelegt, um in Köln bis Montag Teil des jecken Treibens zu sein.

Die Mitglieder vom „Schnakenbeker Carnevalsverein“ aus Lauenburg Ingo Hinz Foto:

14.12 Uhr: Wildpinkler unterwegs

In der Altstadt macht sich inzwischen bei einigen der Alkohol bemerkbar. In den Gassen sind mehr Wildpinkler zu sehen als noch am Vormittag. Ein Super Mario pinkelt etwa hinter einem RTW in den Rhein. Er ist bester Laune. So auch vier Mitarbeiter des Ordnungsamts auf der anderen Seite des RTW. Vielleicht werden sie sich nicht gefragt haben, was der Mann, der sich wieder die Handschuhe angezogen hat, als er an ihnen vorbeigegangen ist, gerade so gemacht hat.



Zudem werden vereinzelt stark alkoholisierte Feiernde in das Sanitätszelt am Rheinufer gebracht.

14.10 Uhr: Zülpicher Straße gesperrt

Wie in jedem Jahr ist die Zülpicher Straße schnell voll. Inzwischen wurde der Zugang gesperrt, auch die KVB hält dort nicht mehr. Durch die Sperrung stauen sich die Jecken vor der Zugangskontrolle bis auf die Fahrbahn des Hohenstaufenrings. Deshalb halten die Bahnen der KVB-Linien 12 und 15 erst wieder am Rudolf- beziehungsweise Barbarossaplatz.

14.08 Uhr: Kein Alkohol an Jugendliche

Erwischt. 14 Tage vor ihrem 18. Geburtstag wird eine junge Frau mit Schnaps erwischt. Vor den Augen des Kölner Ordnungsamts muss sie die Fläschchen im Müll entsorgen. Allgemein sind Ordnungsdienst, Polizei und Rettungskräfte an Karneval verstärkt in der Altstadt unterwegs. Mit Unterstützung des Festkomitees werden zudem Streetworker alkoholisierte Jugendliche ansprechen und ihnen helfen – erstmals nicht nur in der Altstadt, sondern auch im Bereich der Zülpicher Straße.

Eine 17-Jährige muss unter den Augen des Ordnungsamts ihren Schnaps entsorgen. Oliver Meyer Foto:

14 Uhr: Kölner Dreigestirn begrüßt Jecken am Chlodwigplatz

Mit „Fastelovend zusammen“ begrüßt das Kölner Dreigestirn in Begleitung von Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn die Karnevalisten an der Severinstorburg am Chlodwigplatz. Dann macht das Trifolium Platz für die Darsteller. Das „Spill von Jan und Griet“ beginnt.

13.48 Uhr: Schlange stehen in Neuehrenfeld

Rein ins Vergnügen: Jecke warten auf ihren Einlass im Wicleff in Neuehrenfeld. Hier klappt es ohne die verbotenen Drängelgitter. Absperrbänder bringen Ordnung in die Schlange vor dem Restaurant, das von Christopher Otto, Bruder des Kölner Reggae-Stars Gentleman, Tillmann Otto, betrieben wird.

Lange Schlange vor dem Lokal Wicleff in Neuehrenfeld Ayhan Demirci Foto:

13.40 Uhr: Bläck Fööss mit Tausenden Jecken am Tanzbrunnen

Bei der Karnevalsparty von Radio Köln am Tanzbrunnen stehen nun die Bläck Fööss auf der Bühne. Mit Tausenden Jecken singen sie ihren Sessionshit „Die nächste Rund“, mit dem sie in diesem Jahr die „Loss mer singe“-Tour gewonnen haben. Denn wer will schon dieses Angebot an Karneval nicht hören: „Die nächste Rund, die jeiht op mich.

Dat nächste Jlas drink ich op dich“.

Die Bläck Fööss treten am Tanzbrunnen auf Eva Kunkel Foto:

13.36 Uhr: Das „Kölsche Gefühl“ im Veedel

Die Kölner Südstadt bleibt gut gefüllt, aber nicht überladen. Gut für Karoline (22) und Dominik (24): „In der Südstadt springt das Kölsche Gefühl über, ohne dass uns die Menschenmassen überrennen. Hier in unserem Veedel fühlen wir uns am wohlsten“.

Karoline (22) und Dominik (24) feiern in der Südstadt Kevin Galant Foto:

13.33 Uhr: Kronkorken ans Kostüm und nicht auf die Straße

Kölner Büdchen-Inhaber machen an Weiberfastnacht wie gewohnt ein gutes Geschäft. Schließlich kann man auch vor einem Kiosk Karneval feiern oder sich ein Wegbier holen, bevor es in die nächste Kneipe geht. Aber wohin mit dem Kronkorken? Lieber nicht auf den Bürgersteig werfen, dies wird vom Ordnungsamt mit zehn bis 25 Euro geahndet. Ein Mann am Lenauplatz hat eine gute Idee – einfach für das Kostüm verwenden.

Kronkorken als Weste Ayhan Demirci Foto:

13.16 Uhr: Vorbereitung auf traditionelles „Spill von Jan und Griet“

Am Chlodwigplatz sammeln sich derzeit hunderte Jecken. Sie schunkeln sich bei Musik der Kapelle des Reiterkorps Jan von Werth ein. Hier beginnt gleich traditionell das „Spill von Jan und Griet“ – und im Anschluss startet der erste Zoch der Session.

Die Kapelle des Reitercorps Jan von Werth am Chlodwigplatz Kira Bayer Foto:

Am Chlodwigplatz startet gleich traditionell das „Spill von Jan und Griet“. Ingo Hinz Foto:

13.10 Uhr: Karneval feiern in der KVB-Bahn

Der Bahn- und Busverkehr der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) ist an Weiberfastnacht im Ausnahmezustand. Daher werden 1800 zusätzliche Fahrten angeboten, bei denen – wie an Karneval üblich – gefeiert werden kann. Singende und tanzende Jecken in Bahnen sind keine Seltenheit. Alle aktuellen Störungen finden Sie auf der Internetseite der KVB.

12.56 Uhr: Polizei Köln an Karneval im Einsatz

Noch vor dem Start des Straßenkarnevals kündigte die Polizei Köln, die mit 1000 Einsatzkräften in der Stadt im Einsatz ist, an, „frühzeitig und entschlossen gegen all diejenigen vorzugehen, die Karneval für Schlägereien, Diebstähle oder andere Straftaten missbrauchen“. Gewalttäter würden rasch in Gewahrsam genommen. Doch bisher sei das „Einsatzgeschehen entspannt“, so eine Sprecherin. Wobei nicht alle Polizisten ganz Weiberfastnacht in Köln verbringen sollen. „Ich mag den Karneval hier, muss aber gleich nach Leverkusen rüber“, sagt eine Beamtin. Dort sei die Lage angespannter, da abends in der Bayarena noch das Europa-League-Spiel zwischen Leverkusen und dem FC Porto stattfindet.

Die Polizei ist an Weiberfastnacht mit 1000 Einsatzkräften im Einsatz Martina Goyert Foto:

12.52 Uhr: Aktuelle Bilanz der Kölner Berufsfeuerwehr

Zwischen 7 und 12 Uhr habe es bereits 104 Rettungsdienst- und 13 Feuerwehr-Einsätze gegeben, sagt Christian Heinisch, Pressesprecher der Kölner Berufsfeuerwehr. Das sei allerdings nicht viel, eher das normale Alltags-Geschäft.

12.40 Uhr: Karnevalszug durch Köln-Ehrenfeld

Die Ehrenfelder Jecken ziehen unter Führung von Bezirksbürgermeister Josef Wirges (Mitte) unter anderem über die Subbelrather Straße zur Karnevalsauftaktfeier am Lenauplatz.

Bezirksbügermeister Josef Wirges zieht mit Jecken durch Köln-Ehrenfeld. Ayhan Demirci Foto:

12.05 Uhr: FK-Präsident Christoph Kuckelkorn im Veedel unterwegs

Passend zum Motto „Uns Hätz schleiht em Veedel“ hat sich Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn nach seinem offiziellen Auftritt am Heumarkt auf den Weg in ein Veedel – derzeit ist er im Kwatier Latäng, unter anderem am Zülpicher Platz, „wo die jungen Leute feiern“, unterwegs. Sein nächster Stopp soll die Bühne an der Uni-Mensa sein.

Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn (M.) mit Bernd Höft und Klaus Müller Antonia Scheffler Foto:

Zwischen 11 und 19 Uhr spielen dort Bands wie Querbeat, Kasalla, Kuhl un de Gäng, der Männerchor Grüngürtelrosen und das Pow Pow Movement im Wechsel mit einem DJ. Die Veranstaltung ist kostenlos und soll das an Karneval hochfrequentierte Zülpicher Viertel entlasten.

11.55 Uhr: Gute Stimmung in der Kölner Südstadt

Der Severinskirchplatz ist um kurz vor 12 Uhr gut gefüllt. „Auffälligkeiten gab es allerdings noch überhaupt keine“, sagt ein Polizeibeamter. Hier werde friedlich gefeiert.

Straßenkarneval am Severinskirchplatz Keniv Galant Foto:

11.40 Uhr: Kölner Ordnungsamt kontrolliert Drängelgitter

Uwe Esser hat auf Bitten des Ordnungsamtes ein Gitter, das den Eingang versperrte, weggeschafft. Weniger Stunden später überprüfte das Ordnungsamt, ob sich der Peters-Brauhaus-Betreiber an die Abmachung gehalten hat. Heribert Büth sagt: „Man muss nur miteinander reden.“ Und der Wirt: „ Das ist in Ordnung so, denn wir wollen alle friedlich feiern“. Und das wird im Brauhaus bereits getan – die Wartezeit in der Schlange davor beträgt derzeit vier Stunden.

Wirt Uwe Esser (r.) und Heribert Büth vom Ordnungsamt Oliver Meyer Foto:

11.28 Uhr: Ski-Anzug ohne Schnee – das ist Karneval

Seit zehn Jahren feiert die Mädels-Gruppe nun schon auf der Zülpicher Straße. Weil es Tradition geworden ist, können sie sich nicht vorstellen, Karneval wo anders zu verbringen. Als Kostüm tragen Jelena (25), Tabea (26) und Sophie (25) einen Skianzug. „Der ist warm, wasserdicht und geil“, sagt Jelena.

Maria (v.l.), Sophia, Jelena, Tabea, Sophie feiern zusammen auf der Zülpicher Straße. Antonia Scheffler Foto:

11.20 Uhr: Miljö rocken das Dumont-Zelt mit 3000 Jecken

Im Dumont-Zelt an der Amsterdamer Straße feiern an Weiberfastnacht rund 3000 Jecke. Und die bunte Menschenmasse kommt in Bewegung Die Musiker von Miljö heizen den Jecken ordentlich ein – und das mit ungewohnt langen Haaren. Es wird getanzt, gesprungen und mitgesungen.

Miljö bringen die Jecken im Dumont-Zelt zum Tanzen Stefan Worring Foto:

11.11 Uhr: Alaaf – der Straßenkarneval ist offiziell eröffnet

Pünktlich um 11.11 Uhr eröffnen Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn gemeinsam mit dem Kölner Dreigestirn den Straßenkarneval auf der Bühne am Heumarkt – vor Tausenden von Jecken. Jetzt kann gefeiert werden.

Prinz Christian II. und OB Henriette Recker Uwe Weiser Foto:

11.04 Uhr: Warten auf den jecken Countdown

Die Zülpicher Straße füllt sich. Die Jecken warten auf den Countdown um 11.11 Uhr. allerdings bisher nur vor den Kneipen.

Die Zülpicher Straße füllt sich. Adnan Akyüz Foto:

Das „Museum“ an der Hochstadenstraße am Zülpicher Platz ist noch leer. Und auch hier hat der Wirt Absperrgitter am Eingang aufgestellt. Ein Türsteher sagt: „Die Gitter sind für die Sicherheit da. Wir können die Stadt nicht verstehen. Im Gefahrenfall können die Gitter einfach umgestoßen werden.“

Die Kneipe „Museum“ ist noch leer – auch hier werden Drängelgitter aufgestellt. Adnan Akyüz Foto:

10.58 Uhr: Rettungskräfte im Kölner Karneval unterwegs

Neben Tausenden Jecken sind auch viele Rettungskräfte an Weiberfastnacht im Einsatz. Feuerwehr und Rettungsdienst verdoppeln die Zahl ihrer Einsatzkräfte. Helfer von THW und Johanniter bestreiten derzeit die Altstadt rund um das Rathaus. Doch bislang sei es laut eines Sprechers ruhig.

Rettungskräfte sind in ganz Köln unterwegs – hier in der Altstadt. Oliver Meyer Foto:

10.50 Uhr: Absperrband statt verbotener Drängelgitter

Der Mainzer Hof in der Kölner Südstadt ist für den Fall gerüstet, dass das Ordnungsamt seine Einlassgitter verbietet. Die Bänder seien jedoch flatterhaft wie die Stadt, die sich nicht dazu äußere, was denn nun erlaubt sei, um den Einlass zu kontrollieren, so Tom Volkenrath, der die Kneipe seit 16 führt.

Der Mainzer Hof in der Kölner Südstadt hat eine Alternative zu den Drängelgittern. Maria Gambino Foto:

10.38 Uhr: Schweigeminute im Kölner Rathaus nach Bluttat in Hanau



Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat um 10 Uhr das Dreigestirn im Historischen Rathaus empfangen. Das machen Stadtoberhäupter immer an Weiberfastnacht. Diesmal jedoch erhielt der Frohsinn zunächst einen Dämpfer. Nach der Bluttat im hessischen Hanau Mittwochabend, bei der ein 43-Jähriger mutmaßlich rassistisch motiviert zehn Menschen erschoss und anschließend sich selbst, gab es bei dem Empfang eine Schweigeminute für die Opfer.



Das Kölner Dreigestirn, OB Henriette Reker und Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn halten eine Schweigeminute für die Opfer der Bluttat in Hanau ab. Alexander Roll Foto:

„Die Nachricht bedrückt uns, denn wir wollen im Karneval das Leben feiern“, sagte Reker. Sie sprach den Opfern, deren Angehörigen und allen Menschen Hanaus ihre Anteilnahme aus. Auch Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn äußerte sich: „Freud und Leid liegen oft nah beieinander. Jetzt überwiegt die Fassungslosigkeit.“

„Stadt mit K“ – Ihr Newsletter für Köln Mit unserem neuen Newsletter „Stadt mit K“ landet jeden Morgen ein Stückchen Köln in Ihrem Postfach. Bis 7 Uhr liefern wir Ihnen von Montag bis Freitag alle Infos für den Tag und erzählen Ihnen, was in Köln wichtig ist und was über den Tag wichtig wird – in nicht mal fünf Minuten Lesezeit. Als Newsletter-Abonnent erhalten Sie außerdem regelmäßig exklusive Infos und Geschichten. Alles komplett kostenlos und mit nur einem Link bestellbar. Hier geht's zur Anmeldung.

10.32 Uhr: Freund zu Gast in der Hauptstadt des Karnevals

Nicht nur Kölner feiern heute Weiberfastnacht, auch viele andere Menschen reisen extra nach Köln, um den Straßenkarneval mitzuerleben. So auch Johannes (21). Er kommt aus München und feiert zusammen mit seinem Freund Jan (20), der in Köln lebt. Jan darf dafür im September Johannes beim Oktoberfest besuchen.

Johannes (l.) besucht seinen Freund Jan zu Karneval in Köln. Antonia Scheffler Foto:

10.25 Uhr: Die Zülpicher Straße füllt sich – Vorsicht, Glasverbot!

Die Ruhe vor dem Sturm. Die Zülpicher Straße ist bisher relativ leer, doch den vorhandenen Platz werden in den kommenden Stunden viele Jecke füllen.

Die Zülpicher Straße ist gegen 10.30 Uhr noch relativ leer. Adnan Akyüz Foto:

Aber Vorsicht: Die Zülpicher Straße liegt in einer von zwei Glasverbots-Zonen. Das Mitbringen von Gläsern und Glasflaschen ist im gesamten Zülpicher Viertel von Weiberfastnacht, 8 Uhr, bis Karnevalsfreitag, 8 Uhr, von Karnevalssonntag, 15 Uhr, bis Karnevalssonntag, 8 Uhr, und von Rosenmontag, 15 Uhr, bis Karnevalsdienstag, 8 Uhr, verboten. Auch in der Altstadt gilt das von Weiberfastnacht, 8 Uhr, bis Karnevalsfreitag, 8 Uhr. An den Zugängen der Zonen werden den Feiernden Becher angeboten, in die sie ihre Getränke umfüllen können.

10.12 Uhr: Die Kölner Südstadt füllt sich mit Jecken

In der Südstadt ist vor den Kneipen bereits der Bär los. Die Ubierschänke öffnet erst um 11 Uhr, dennoch hat sich hier bereits eine große Traube Menschen versammelt. Der 18-jährige Nico Franzen aus Frechen kommt mit seinen Freunden gerne her, weil hier die Leute „nicht auf Stress aus sind“, was im Karneval häufig passiere.

Nico Franzen (r.) will mit seinen Freunden in der Ubierschänke feiern. Maria Gambino Foto:

10 Uhr: Kein Regen an Weiberfastnacht

Passend zu Weiberfastnacht haben sich die Sturmtiefs „Sabine“ und Victoria“, die in den vergangenen Wochen das öffentliche Leben in Köln beeinträchtigt haben, verabschiedet. Zwar ist der Himmel bei aktuell acht Grad Celsius grau. Doch laut dem Deutschen Wetterdienst soll es tagsüber bei Höchstwerten um die zwölf Grad nicht regnen. Der Straßenkarneval kann also beginnen. Alaaf!

Bereits am frühen Morgen versammeln sich die Jecken vor dem Kölner Dom. Uwe Weiser Foto:

9.55 Uhr: Das erste jecke Ja-Wort

Das erste Hochzeitspaar Kölns, vielleicht Deutschlands, traut sich am magischen Datum 20.2.20! Jan und Andreas, beide 41, leben in der Südstadt und gaben sich bereits um 8 Uhr im Turmzimmer des Porzer Rathauses das Ja-Wort.



Andreas (l.) und Jan haben sich um 8 Uhr in Köln-Porz das Ja-Wort gegeben. Philipp Meckert Foto:

„Wir sind überglücklich, haben uns vor sieben Jahren Rosenmontag kennengelernt und es war unser Traum, an Karneval zu heiraten“, sagen sie, während sie die Ringe tauschen. Später soll in der Südstadt beim Jan-von-Werth-Zug kräftig gefeiert werden.

9.30 Uhr: Erste lange Schlangen vor den Kölner Kneipen

Der Morgen am Unkelbach in Sülz: um 9.30 Uhr ist die Schlange bereits meterlang. Die Kölner Amir, Maik und Marcel warten seit 5.55 Uhr und können nach 3,5 Stunden endlich eintreten. „Wir sind seit fünf Jahren die ersten um kurz vor sechs hier und die letzten um 22 Uhr. Das Warten gehört für mich dazu“, so Amir.

Amir (r.), Maik (r.) und Marcel warten seit 5.55 Uhr vor dem Haus Unkelbach in Köln-Sülz. Maria Gambino Foto:

Er ist froh über die Gitter, die eine Woche vor Karneval große Diskussionen zwischen Stadt und den Kölner Wirten ausgelöst haben. „Die sind einfach wichtig, ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, auf sie verzichten zu können.“