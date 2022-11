Humboldt-Gremberg – Die Kölner Polizei hat am Dienstagvormittag in Humboldt-Gremberg einen 30-Jährigen beim Versuch ein gestohlenes Wohnmobil zu verkaufen vorläufig festgenommen. Der aus Kroatien stammende Mann muss sich nun in mehreren Strafverfahren wegen Diebstahl, versuchter gewerbsmäßiger Bandenhehlerei, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauch verantworten.

Einem Zeugen war der Caravan auf einer Internetverkaufsplattform wegen des auffällig geringen Kaufpreises „verdächtig“ vorgekommen, hatte einen „Kauftermin“ vereinbart und die Kriminalpolizei informiert. (red)