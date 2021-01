Brück -

Mit der Premiere einer sogenannten „Neujahrsansprache“ haben sich Norbert Thimme, der Präsident des Brücker Veedelsvereins „Funken Feinripp anno 2002“ und Reiner Henrich – verfügt über eine beachtliche Ämterhäufung als Vizepräsident, Pressesprecher, Fahnenträger, Schriftführer und Feldgeistiger – an die Vereinsmitglieder und ihre Freunde gewandt. Dabei stellten die beiden auch eine Mitmachaktion vor, die sie als kleines Vier-Mann-Team mit Kommandant Bernhard Werheit und Techniker Bert Achcenich erarbeitet haben. Teilnehmen können alle Familien, Paare, Solisten und Corona-konforme Gruppen aus Brück und den benachbarten Stadtteilen.

Vortrag, Sketch oder Lied

Die jecke Aufgabe ist die Erstellung eines vertonten Videos, das mindestens 90 Sekunden und höchstens 150 Sekunden lang sein soll. Der so selbst erstellte Vortrag könne, so Henrich, „ein Gedicht, ein Sketch, ein Lied, ein Tanz oder was auch immer sein.“ Einsendeschluss ist Sonntag, 7. Februar, um 12 Uhr.



Die einzelnen Beiträge werden dann von einer Funken-Feinripp-Fachjury begutachtet und die schönsten davon auf der Homepage des Karnevalsvereins online gestellt: An Weiberfastnacht (11. Februar) um 11.11 Uhr. „Es wäre doch schön, wenn wir so eine kurzweilige und knackige Online-Sitzung zusammen bekommen“, sagt Präsident Thimme.

Preise zu gewinnen

Zudem sind auch einige Preise zu gewinnen, die es ansonsten nicht zu kaufen gibt. Darunter ein gemeinsamer Auftritt mit den Feinrippern auf einer der großen Kölner Bühnen, eine Café-Fahrt auf dem Prunkwagen des Vereins, gezogen von einem Oldtimer-Traktor durch Brück, sowie Freikarten für das Funkenbiwak im Jahr 2022. „Dann haben wir einen runden Geburtstag und bestehen seit 20 Jahren“, sagt Henrich. „Und wir hoffen alle sehr darauf, bis dahin wieder »normal« feiern zu können.“

Die Feierlichkeiten, die Sitzungen und Partys sollen dann in Kooperation mit der KG Löstige Brücker Müüs ebenfalls im Festzelt auf dem Marktplatz stattfinden, da die früher von den Feinripp-Funken genutzten Lokalitäten „Em Hähnche“ und „Gut Wistorfs“ nicht mehr zur Verfügung stehen.