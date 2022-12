Polizei sucht Zeugen Unbekannter sticht 55-jährigen Kölner in Oberschenkel

Kalk – Ein Unbekannter soll in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 55 Jahre alten Kölner an der Edisonstraße in Köln-Ostheim mit einem abgeschlagenen Flaschenhals attackiert haben. Gegen 23.40 Uhr soll der mutmaßliche Täter den Mann zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben.

Als dieser sich weigerte soll der Verdächtige den 55 Jahre alten Mann mit dem Flaschenhals in den Oberschenkel gestochen haben und ohne Beute geflüchtet sein. Der verletzte Mann wurde zunächst von den Polizisten versorgt und dann an die Rettungskräfte übergeben, die ihn in eine Klinik brachten.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet zeigen um Hinweise unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an pststelle.koeln@polizei.nrw.de. (red)