Statt Rosenmontagszug: Große Karnevals KG schenkt Grundschülern 2000 Tafeln Schokolade

Merheim -

Groß und größer wurden die kleinen Kinderaugen der 26 Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Katholischen Grundschule Fußfallstraße, als sie die rund 2000 Tafeln Schokolade entdeckt haben. Mitglieder der Großen Kölner Karnevalsgesellschaft e. V. 1882 überraschten die Pänz während ihrer Kinderkonferenz in der Schule und überreichten ihnen mit Schokolade gefüllten Kartons.

Das großzügige Geschenk des Karnevalsvereins war zunächst nicht geplant, denn eigentlich sollte die Schokolade als Wurfmaterial für den Rosenmontagszug im Rhein-Energie-Stadion, dienen. Dieser wurde bekanntermaßen wegen des Kriegs in der Ukraine zur Friedensdemo umgewandelt. Die Schokolade blieb daher unberührt. „Kinder und Schokolade gehören aber zusammen, also haben wir uns überlegt, sie zu verschenken“, sagt Joachim Wüst, Präsident der Großen Kölner.

Kamelle-Patenschaft zwischen Große Kölner und Grundschule

Schnell war auch klar, in welcher Schule die in lilafarbenen Papier verpackte Schokolade verteilt werden soll. Seit 2020 pflegt der Karnevalsverein eine Kamelle-Patenschaft mit den Merheimer Grundschülern und spendiert die Kamelle für die Schull- und Veedelszöch sowie den Merheimer Veedelszug. Als Zeichen der Freundschaft schenkten die Mitglieder des Vereins der Schule zudem eine goldfarbene Heinzelmännchen Figur. Dieser war Teil des Zugleiterwagens der Karnevalssession 2020.

„Wir als Verein finden es wichtig, schon mit der Jugend anzufangen und ihnen den Karneval und dieses tolle Kölner Brauchtum näher zu bringen“, sagt Wüst. Bereits zuvor war dieses Ziel an der Grundschule schon erreicht worden: Allein für dieses Jahr hatten sich rund 200 Kinder für die Umzüge in diesem Jahr angemeldet, sagt Schulleiterin Andrea Belzer.

Teilnehmen konnte sie aufgrund der Absagen aber wieder nicht, schon das zweite Jahr in Folge. Umso mehr haben sie sich jetzt über die süße Überraschung gefreut. „Ich mag Schokolade richtig gern“, sagt die achtjährige Ceyda aus der 2c. Und auch wenn Tim aus der 4a findet, „dass Schokolade immer richtig lecker schmeckt“, hofft er, dass im kommenden Jahr wieder Karneval stattfindet, denn das feiert er besonders gerne mit seinen Mitschülern. Er und die anderen Klassensprecher werden die Schokolade in den kommenden Wochen an die insgesamt 445 Pänz verteilen.