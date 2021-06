Unfall in Köln-Höhenberg: Anwohner verhinderte womöglich, dass Lkw in Baugrube stürzt

Köln-Höhenberg -

Auf einer Baustelle in Köln-Höhenberg wäre am Samstag ein Lkw beinahe in eine Baugrube abgerutscht. Am Samstag alarmierte ein Anwohner gegen 9.50 Uhr die Feuerwehr: Ein Lkw drohe nach Abladearbeiten auf einer Baustelle in abzurutschen, so seine Schilderung.

Mit einem Feuerwehrkran konnte der Wagen wieder aufgerichtet werden. Feuerwehr Köln Foto:

Laut Feuerwehr kam es bei dem Abladen eines Ladekrans zu einer Überlast und der am Rand der Baugrube stehende Lkw kippte um. Nur der ausgefahrene Ladearm verhinderte, dass der Wagen in die Baugrube stürzte. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die Feuerwehr nahm umfangreiche Sicherungsmaßnahmen an dem Lkw vor und konnte diesen mit Hilfe eines Feuerwehrkrans wieder aufrichten. Bei dem Unfall lief Benzin aus dem LKW aus, das die Feuerwehr aufnahm. Insgesamt waren 13 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. (red)