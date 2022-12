Brand in einer Tiefgarage in Köln-Vingst

In der Nacht zu Montag ist es in Köln-Vingst zum Brand in einer Tiefgarage gekommen. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Die Feuerwehr wurde gegen 1:30 Uhr alarmiert. Der Zugang zur Tiefgarage am Heßhofplatz 7 musste mit technischem Gerät geöffnet werden. Dort stellte sich heraus, dass zwei Motorroller brannten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.



Parallel kontrollierten die Einsatzkräfte drei angrenzende Treppenräume zu den Wohnbereichen. Diese wurden belüftet.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 45 Einsatzkräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Einheiten kamen von den Feuer- und Rettungswachen Ostheim, Deutz, Marienburg, Innenstadt und Kalk. (red)