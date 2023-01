Warteschlange vor den Kneipen sind völlig normal an Karneval

„Jommer in en andere Kaschämm“, singen die Höhner und beschreiben damit recht treffend den beliebten Kneipenkarneval in Köln. Das feierwütige Volk schunkelt, singt und tanzt und zieht weiter in die nächste Kneipe.

Doch in welchen Kneipen wird gefeiert? An dieser Stelle geben wir einen Überblick über beliebte Kölner Karnevals-Kaschemmen, die sich auf jecke Gäste freuen. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert. Dennoch kann es auch immer kurzfristige Änderungen geben, die noch nicht berücksichtigt sind. Viele Veranstalter verkaufen Eintrittskarten im Voraus. Manche Veranstaltungen können in der Zwischenzeit ausverkauft sein. Bitte vergewissern Sie sich deshalb zusätzlich auch bei den Veranstaltern.

In Ihrer Kneipe oder Stammkneipe wird auch Karneval gefeiert? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an ksta-freizeit@kstamedien.de. Dieser Artikel ist eine Auflistung von Kneipen und Lokalen in Köln, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Auch die Reihenfolge ist willkürlich.

KARNEVAL IN DER SÜDSTADT

Lotta

Thekenbereich der in der Kneipe „Lotta“ Copyright: Diana/Lotta

Die von einem Kollektiv geführte „Lotta“ am Kartäuserwall ist Kult im Südstadt-Karneval. Wo sonst Punk und Ska aus den Boxen dröhnt, heißt es an Karneval nur noch kölsche Töne.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11:11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 18 Uhr

Samstag, 18.2. ab 14 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 17 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 15 Uhr

Dienstag, 21.2. ab 19 Uhr mit Nubbelverbrennung



Lotta, Kartäuserwall 12, 50678 Köln

www.lotta-koeln.de

Mainzer Hof

Brauhausstil, Shabby Chic und Caribean Flair: Auch im nostalgischen Mainzer Hof wird 2023 wieder Karneval gefeiert.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 10 Uhr

Freitag, 17.2. ab 17 Uhr

Samstag, 18.2. ab 16 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 17 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 14 Uhr

Veilchendienstag, 21.2. ab 19 Uhr mit Nubbelverbrennung



Mainzer Hof, Maternusstr.18, 50678 Köln

mainzerhof-koeln.de

Mainzer Hof bei Googlemaps

Im kleinen Finanzamt

Auch das kleine Finanzamt will die Session 2023 unter der gegebenen Verordnung durchführen.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11:11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 17 Uhr

Samstag, 18.2. ab 17 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 16 Uhr

Veilchendienstag, 21.2. ab 16 Uhr mit Nubbelverbrennung



Im kleinen Finanzamt, Friedrichstraße 2, 50676 Köln

im-kleinen-finanzamt-restaurant.business.site

Schmitze Lang

Im Brauhaus Schmitze Lang wird ebenfalls Karneval gefeiert. Das Team gab auf Facebook bekannt, dass sie bereits mit Hochdruck an den Vorbereitungen arbeiten. Die kölsche Wirtschaft ist schon mehr als 100 Jahre alt.



Öffnungszeiten:

Samstag, 18.2. ab 16 Uhr

Schmitze Lang, Severinstr. 62, 50678 Köln

www.facebook.com/brauhaus.schmitzelang

KARNEVAL IN DER ALTSTADT:

Malzmühle / ANNO 1858

Die Brauerei zur Malzmühle. Copyright: Max Grönert

Im Traditionsbrauhaus Malzmühle am Heumarkt, lautet das Motto dieses Jahr wieder „Mühl on Ruusch“. Es gibt kölsche Musik und ganz viel Schunkeln, alles nur mit vorher gebuchtem Einlassticket. Die vor über 160 Jahren eröffnete Brauerei zur Malzmühle ist eine echte Familienbrauerei, die heute in der fünften Generation von der Familie Schwartz geführt wird.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es hier.

Brauhaus zur Malzmühle, Heumarkt 6, 50667 Köln

Brauhaus Em Kölsche Boor, Eigelstein 121-123, 50668 Köln

Brauhaus Pütz, Engelbertstraße 67, 50674 Köln

Zum scheuen Reh

Lebhaft, gute Musik, leckere Drinks, dafür steht das scheue Reh. In der Bar am Hans-Böckler Platz gibt es von Weiberfastnacht bis Karnevalsdienstag Veranstaltungen.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11:11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 18 Uhr

Samstag, 18.2. ab 18 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 18 Uhr

Veilchendienstag, 21.2. ab 15:30 Uhr mit Nubbelverbrennung



Zum scheuen Reh, Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

www.zum-scheuen-reh.de

Joode Lade

Kölsche Gefühle und uriges Miteinander: In direkter Nachbarschaft zur Loreley und der Kölschbar liegt der Joode Lade als charmante Eckkneipe direkt am Weg über die Brüsseler Straße zum Brüsseler Platz. Hier steigt die Karnevalssause an Weiberfastnacht ab 11:11 Uhr.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11:11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 18:11 Uhr

Samstag, 18.2. ab 13:11 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 18:11 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 15:11 Uhr



Joode Lade, Lindenstraße 62, 50674 Köln

joodela.de

Brauhaus Pütz

Auch im Brauhaus Pütz wird gefeiert. Es gibt kölsche Musik und ganz viel Schunkeln, alles nur mit vorher gebuchtem Einlassticket.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11 Uhr

Freitag geschlossen

Samstag, 18.2. ab 19 Uhr Uhr

Sonntag, 19.2. ab 15 Uhr Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 15 Uhr

Tickets für die Veranstaltungen gibt es hier.

Brauhaus Pütz, Engelbertstraße 67, 50674 Köln

KARNEVAL AM EIGELSTEIN

Anno Pief

Dr Weetschaff em Steuverhoff zo Kölle am Rhing! Ganz traditionell geht es im Anno Pief an Weiberfastnacht um 11 Uhr los.

Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 17 Uhr

Samstag, 18.2. ab 17 Uhr Uhr

Sonntag, 19.2. ab 17 Uhr Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 14 Uhr

Veilchendienstag, 21.2. ab 18 Uhr

Anno Pief, Im Stavenhof 8, 50668 Köln

www.anno-pief.de

Kölsche Boor

Auch im Brauhaus Kölsche Boor am Eigelstein wird gefeiert.

Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 19 Uhr

Samstag, 18.2. ab 19 Uhr Uhr

Sonntag, 19.2. ab 14 Uhr Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 14 Uhr

Veilchendienstag, 21.2. ab 16 Uhr

Kölsche Boor, Eigelstein 121-123, 50668 Köln

SÜLZ UND KLETTENBERG, ALAAF

Petersberger Hof

Auch im Petersberger Hof wird Karneval gefeiert. Copyright: Petersberger Hof

Im Petersberger Hof wird ab 11 Uhr Karneval gefeiert. Ohne Kartenvorverkauf, Besuchende können einfach vorbeikommen, Kölsch und Snacks wie Frikadellen und Kartoffelsalat genießen.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 16 Uhr

Samstag, 18.2. ab 14 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 16 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 16 Uhr

Veilchendienstag 21.2. ab 18 Uhr mit Nubbelverbrennung um Mitternacht

Petersberger Hof, Petersbergstraße 41, 50939 Köln

www.petersbergerhof.de

Unkelbach

Der Klassiker an Karneval! Das Haus Unkelbach ist eine alteingesessene Kölner Kneipe, die für ihre Karnevalspartys bekannt ist.

Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 9.30 Uhr

Freitag, 17.2. ab 18 Uhr

Samstag, 18.2. ab 15 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 17 Uhr

Rosenmontag geschlossen

Karnevalsdienstag, 21.2. Veedelszug

Unkelbach, Luxemburger Straße 260, 50937 Köln

www.hausunkelbach.de

KARNEVAL NEUSTADT-NORD UND -SÜD

Kölner Treff

Jecken stehen am 11.11.2021 vor dem Kölner Treff. Copyright: Uwe Weiser

Die Partykneipe Kölner Treff gehört seit über 40 Jahren zu den Institutionen der Kölner Altstadt.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 10 Uhr (Eintritt 10 Euro)

Freitag, 17.2. ab 18 Uhr (Eintritt frei)

Samstag, 18.2. ab 16 Uhr (Eintritt 5 Euro)

Sonntag, 19.2. geschlossen

Rosenmontag 20.2. ab 11 Uhr (Eintritt frei)



Kölner Treff, Große Neugasse 40, 50667 Köln

www.koelnertreff-partykneipe.de

Weißer Holunder

Im Weißen Holunder, der 2022 sein 30-Jähriges feierte, wird es ebenfalls jeck. An Weiberfastnacht geht es unter dem Motto „Holunder Alaaf!“ pünktlich um 11:11 Uhr los, dieser Tag ist jedoch bereits ausverkauft. Der Vorverkauf für die restlichen Tage findet montags bis donnerstags in der Kneipe statt.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. von 11.11 Uhr bis 24 Uhr

Freitag, 17.2. von 14 bis 1 Uhr

Samstag, 18.2. von 14 bis 1 Uhr

Sonntag, 19.2. von 14 bis 1 Uhr

Rosenmontag von 14 bis 24 Uhr

Karnevalsdienstag, 21.2. von 16 Uhr bis 2 Uhr (24 Uhr Nubbelverbrennung)

Weißer Holunder, Gladbacher Straße 48, 50672 Köln

weisser-holunder.koeln

KARNEVAL IM KWARTIER LATÄNG

Hellers

Warteschlange vor dem Brauhaus zum Sessionsauftakt am 11.11. 2022/2023 Copyright: Uwe Weiser

Mit ausschließlich kölscher Musik - „keine Schlager“ - wird im Brauhaus gefeiert. Neben echtem Kölner Karneval genießen die Gäste hier auch das eigens gebraute „Hellers Kölsch“. Tickets gibt es im Vorverkauf im Brauhaus, 15 Euro.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 10.30 Uhr

Freitag, 17.2. ab 18 Uhr

Samstag, 18.2. ab 16 Uhr

Sonntag, 19.2. geschlossen

Rosenmontag 20.2. ab 15 Uhr

Veilchensdienstag ab 19 Uhr (mit Nubbelverbrennung)

Hellers Brauhaus, Roonstraße 33, 50674 Köln

www.hellers.koeln

Schmelztiegel

Auch im Schmelztiegel wird am 11.11. die neue Session eingeläutet. Um 11 Uhr an Weiberfastnacht geht es mit 100 Litern Freibier los. Wer kein Vorverkaufs-Ticket hat, kann auch reinkommen, dann muss mit Wartezeiten gerechnet werden.

Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 11 Uhr

Freitag, 17.2. ab 18 Uhr

Samstag, 18.2. ab 17 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 20 Uhr

Rosenmontag, 20.2. 16 Uhr

Karnevalsdienstag, 21.2. ab 20 Uhr

Schmelztiegel, Luxemburger Straße 34, 50674 Köln

schmelztiegel.de/sondertage

KARNEVAL IN EHRENFELD

Hemmer

Lange Schlangen vor dem Hemmer Copyright: Hemmer

Seit über 25 Jahren lebt im Hemmer die kölsche Tradition. Das betrifft normalerweise vor allem die Küche und die Geselligkeit. Da darf auch Karneval nicht fehlen.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 10.30 Uhr

Freitag, 17.2. ab 17 Uhr

Samstag, 18.2. ab 17 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 18 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 17 Uhr

Karnevalsdienstag, 21.2. 18- 1Uhr



Hemmer, Subbelrather Str. 159, 50823 Köln

hemmer-koeln.de

Haus Tutt

Spätestens um 11.11 Uhr an Weiberfastnacht ertönen aus der eigens aufgebauten Lautsprecheranlage die ersten Stimmungslieder in den dann bunt dekorierten Räumen des Lokals an der Fridolinstraße/Ecke Landmannstraße. Dann verwandelt sich das „Tutt“ von einem Restaurant in eine Eventlocation für Karnevalsjecke.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2.

Freitag, 17.2. ab 17 Uhr

Samstag, 18.2. ab 17 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 17 Uhr

Rosenmontag, 20.2. ab 17 Uhr

Dienstag, 21.2. ab 11 Uhr mit Nubbelverbrennung



Haus Tutt, Fridolinstraße 72, 50825 Köln

www.haus-tutt.de

KARNEVAL IN DEUTZ

Lommerzheim

Lommerzheim in Deutz Copyright: Stefan Worring

Das „Lommi“ zählt zu den absoluten Kultkneipen. Und das, obwohl auf der Schäl Sick gelegen. Spätestens seit Miljös Hit „Su lang im Lommi die Leechter noch brenne“ ist die Gaststätte überregional berühmt. Hier feiern die Jecken in uriger Atmosphäre, Päffgen und deftigen Speisen. Meist ist es gerammelt voll. Hier fangen die frühen Vögel die Koteletts.



Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2., ab 11 - 23 Uhr (Eintritt 5 Euro)

Freitag, 17.2. ab 11 bis 14:30 und ab 16:30 bis 24 Uhr

Samstag, 18.2. ab 11 Uhr bis 14:30 und ab 16:30 bis 24 Uhr

Sonntag, 19.2. ab 14 - 24 Uhr (Eintritt 5 Euro)

Rosenmontag, 20.2. ab 14 - 24 Uhr (Eintritt 5 Euro)



Lommerzheim „Lommi“: Siegesstraße 18, 50679 Köln

www.lommerzheim.koeln

Lommerzheim bei Googlemaps

Brauhaus ohne Namen

Öffnungszeiten:

Weiberfastnacht, 16.2. ab 10.11 Uhr bis 12.11 Uhr bevorzugter Zugang (Eintritt 22 Euro)

Öffnungszeiten der folgenden Karnevalstage nicht bekannt

Freitag, 17.2.

Samstag, 18.2. ab

Sonntag, 19.2. ab

Rosenmontag, 20.2.

Karnevalsdienstag, 21.2.

Aktuelle Termine: www.facebook.com/brauhausohnenamen/?locale=de_DE



Adresse: Mathildenstraße 42, 50679 Köln

www.brauhaus-ohne-namen.de