Kein Kölsch für Nazis: Peter Brings fordert politisches Karnevalsmotto für 2021

Köln -

Mit einem Statement auf den Karnevalsbühnen, vor den Fernsehkameras des WDR und inzwischen auch auf verschiedenen Facebook-Seiten hat Sänger Peter Brings in die Diskussion um ein mögliches Sessionsmotto des nächsten Jahres eingegriffen und Stellung bezogen. „Kein Kölsch für Nazis“, schlägt er für die Session 2021 vor. „Das wäre das erste Motto, dass ich sofort unterschreiben würde, wenn das Festkomitee mitmacht.“ Auf Kölsch müsse das dann „Kei Kölsch för Nazis“ heißen. Aber das wäre doch mal ein Motto, das überall verstanden werde, da ist Brings sich sicher. Da sollte man den Mut aufbringen, auch mal politischer zu sein.

Schon 2008 hatten sich einige Dutzend Kölner Kneipen unter eben diesem Slogan zusammengeschlossen, um ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Den Spruch hatte damals übrigens der Kölner Musiker und Krimi-Autor Martin Schüller erfunden.



Zur Kampagne „Kein Kölsch für Nazis" hatten sich zahlreiche Kneipenwirte und Kulturschaffende der Stadt zusammengeschlossen.

Vor drei Jahren gab es dann mit Plakaten, Bierdeckeln und Konzerten rund um den AfD-Parteitag im Kölner Maritim eine Neuauflage der Kampagne, hinter der auch die Musiker von Brings stets gestanden haben.

Vorschlag für Karnevalsmotto als Diskussionsgrundlage

Kommt denn die aktuelle Ansage von Peter Brings in den Sälen auch an? „Mal mehr, mal weniger.“ So seine Erfahrung der vergangenen Tage. „Ich gebe das ja mal so in die Runde, als Diskussionsgrundlage. Das kriegen die Leute schon mit, auch wenn sie hauptsächlich mit Feiern beschäftigt sind.“

In den vergangen Jahren hätten ihn die jeweiligen Sessionsmottos nicht so wirklich angesprochen und überzeugt. „Da hatte ich manchmal meine Probleme mit. Die sind irgendwo hergeholt, wo man denkt: Wat sull dat denn jetz?“



In diesem Jahr sei das jedoch anders. „Et Hätz schleiht im Veedel“. Da könne er als echter Ehrenfelder wirklich etwas mit anfangen. Über solche Aussagen freut sich natürlich Zugleiter Holger Kirsch, auch wenn dieser die Kritik an den älteren Mottos nicht nachvollziehen kann. Kirsch: „Die Mottos der letzten Jahre waren glücklich gewählt und haben in ihren Bereichen auch jeweils etwas bewirkt.“



Festkomitee will sich in keine Richtung drängen lassen



Der Brings-Vorschlag „Kei Kölsch för Nazis“ sei ja von der Grundidee her durchaus richtig, aber, so Zugleiter Kirsch, „wir wollen uns da mit einem Motto politisch in keine Richtung drängen lassen.“ Da liegt Kirsch wohl auf einer Linie mit Festkomitee-Präsident Christoph Kuckelkorn, der Brings bei einem Zusammentreffen im Foyer des Pullman Hotels bestätigte, dass man seinen Vorschlag zwar gut fände, dieser sich aber so nicht umsetzen ließe. „Zumindest ist meine Idee bei den Fastelovendsoberen wohlwollend aufgenommen worden. Das ist doch auch schon mal was.“

Ansonsten hieß es seitens des Festkomitees auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ noch, dass die Kampagne „Kein Kölsch für Nazis“ eine super Aktion sei, „die sicherlich das ganze Jahr über – und zwar in jedem Jahr – Aufmerksamkeit verdient“. Zum Motto der nächsten Karnevalssession, das, so Kirsch, intern inzwischen bereits feststehe, „äußern wir uns wie gewohnt nicht bis Rosenmontag“, teilte Festkomitee-Sprecherin Tanja Holthaus mit. „Wir sind aber sicher, es wird Peter Brings genauso gut gefallen wie das der aktuellen Session.“