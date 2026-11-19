Seit 1998 ziehen die Kölner Veedelsvereine am späten Karnevalsfreitag aus allen Richtungen auf den Alter Markt, um dort vor abendlicher Kulisse gemeinsam zu feiern. Der Sternmarsch ist immer eine der stimmungsvollsten Veranstaltungen des Kölner Straßenkarnevals.

Ab dieser Session präsentieren „Kölnische Rundschau“, „Kölner Stadt-Anzeiger“ und „Express“ erstmals gemeinsam das farbenfrohe Fest der Veedelsvereine auf dem Alter Markt.

Sternmarsch: Nachwuchs-Band „Favorit“ tritt auf

Neu ist auch, dass die drei Zeitungen gemeinsam mit den Freunden und Förderern des Kölnischen Brauchtums dem Nachwuchs die Bühne bereiten. Die Band Favorit ist in diesem Jahr aus dem „Kölschen Musik Bänd Kontest“ von der Mitsinginitiative „Loss mer singe“ als Sieger hervorgegangen. Sie darf am Karnevalsfreitag vor 6000 Jecken auf dem Alter Markt spielen und wird bei den Schull- un Veedelszöch mit einem Musikwagen mitfahren.

Bei der Mitgliederversammlung konnten die Freunde und Förderer am Mittwochabend (18. November 2026) im Marsiliussaal des Gürzenichs nicht nur sechs neue Mitglieder aufnehmen. Sie blickten auch wieder optimistisch auf die Zukunft der Schull- un Veedelszöch. Nach der Corona-Krise war es zu dramatischen Kostensteigerungen und Einnahmeproblemen gekommen. Die Zöch standen vor dem Aus.

Damals hatte Dieter Morszeck, ehemaliger Eigentümer des Kölner Traditionsunternehmens Rimowa, mit einer Einzelspende von 200.000 Euro die Zöch gerettet. Für dieses besondere Engagement wurde er vom Vorsitzenden Bernhard Conin mit dem Bürgerorden ausgezeichnet.

Unter den Gästen der Mitgliederversammlung waren auch Ludwig Sebus (M.) und die Cat-Ballou-Musiker Dominik Schönenborn, Hannes Feder und Kevin Wittwer (v.l.). Copyright: Daniela Decker

„Trotz der angespannten Haushaltslage der Stadt wurde die städtische Förderung von 7700 Euro auf 20.300 Euro im kommenden Jahr erhöht“, berichtete Conin. Ferner bezuschusst die Stadt die Schull- un Veedelszöch in den kommenden zwei Jahren jeweils mit 60.000 Euro. „Das ist ein wichtiges Signal für die Erhaltung, Wertschätzung und Zukunft der Zöch in Zeiten knapper Kassen“, sagte der Vorsitzende.

Auch für ihn wurde es emotional. Sein Vorstand überraschte ihn mit einem historischen Foto aus dem Jahre 1962. Denn der 72-Jährige ist seit 30 Jahren Mitglied und seit 28 Jahren im Vorstand, davon 15 Jahre bereits als Vorsitzender.

Gerd Köster bekommt Orden

Über den Bürgerorden ehrenhalber durfte sich Gerd Köster freuen. Der Sänger und Schauspieler wuchs in Nippes auf, in dem Veedel, wo er auch Kölns Straßenkölsch lernte. „Er hat eine Stimme, die erzählen, singen, spotten und schimpfen kann“, sagte Geschäftsführerin Johanna Cremer in ihrer Laudatio.

Mit seinem langjährigen Weggefährten Frank Hocker übersetzte Köster in den 80er Jahren Songs des amerikanischen Liedermachers und Komponisten Tom Waits ins Kölsche und gründete die Band The Piano Has Been Drinking.

Bernhard Conin (l.), der Vorsitzende der Freunde und Förderer des Kölnischen Brauchtums, ehrte Gerd Köster mit dem Bürgerorden ehrenhalber. Die Laudatio hielt Geschäftsführerin Johanna Cremer. Copyright: Daniela Decker

„Dass Gerd Köster selbst immer wieder gesellschaftlich und politisch Stellung bezieht, zeigte sich bereits 1992, als er beim großen ‚Arsch huh, Zäng ussenander‘-Konzert auf dem Chlodwigplatz auftrat und gemeinsam mit vielen anderen Kölner Künstlerinnen und Künstlern ein deutliches Zeichen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit setzte“, unterstrich Cremer.

„Der Erhalt einer Sprache gelingt nicht allein durch Wörterbücher, Sprachkurse oder wissenschaftliche Dokumentation, so wichtig diese auch sind. Eine Sprache bleibt lebendig, wenn sie gesprochen, gesungen, geschrieben und weitererzählt wird. Gerd hat über viele Jahre einen herausragenden Beitrag zum Erhalt der kölschen Sproch geleistet“, betonte Conin bei der Ehrung.

Sichtlich gerührt bedankte sich Köster für die Auszeichnung und bekannte sich zum Rustikalen im Dialekt. Das glatt geschliffene Kölsch ist bekanntlich nicht seine Sache. „Du kannst Heavy Metal nicht auf einer Blockflöte spielen“, sagte der 69‑Jährige. Er las anschließend sein Lieblingsgedicht „Der Grosche em Pott“ von Christian Thill. Die deftige Erzählung op Kölsch spielt in der Straße Unter Krahnenbäumen, in der Kösters Mutter gelebt hat.