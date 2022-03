Kickerkult im Gloria: Für Kölner Fußballjunkies ist Herta BSC „beste Comedy"

Köln -

„Herta BSC ist die beste Comedy, die wir derzeit in Deutschland haben – ein Himmelsgeschenk!“, sagt Fußballmoderator Sven Pistor, seit vielen Jahren jeden Samstag die Stimme der Bundesligakonferenz „Liga live“ im Radio bei WDR 2. Themen wie diese baut er ein in „Pistors Fußballschule“, die jetzt im Kölner Gloria einen Restart hinlegt.

Ein Herz für Vollpfosten!“ ist das Motto der in der Coronapause kernsanierten, rund zweistündigen Show. „Jetzt öffnen sich endlich wieder die Tore für alle Klugscheißer und Vollamateure. Auf dem neuen Lehrplan steht eine Doppelstunde am Rande des Fußballwahnsinns. Es ist so viel liegen geblieben. Wir müssen den Leuten wieder den Spaß am Fußball zurückbringen“, sagt der Freiberufler. Unter anderem will er sich dem Thema „neuer Fußballsprech“ widmen. „Der diametral abkippende Sechser darf nicht ungestraft davonkommen“, sagt er lachend. „Und wie Asi darf es denn eigentlich sein in der Sprache?“ fragt Pistor, der vor allem zum Thema Gendern einiges gegengecheckt hat bei Sabine Heinrich von „Frau-TV“. Als Geschichtsprofessor ist auch Burkhard Hupe wieder dabei. „Das wird eine wilde, lustige Reise, eine Wohlfühl-Oase für alle, die den Fußball lieben.“ Inklusive Fußballquiz und den Top 5 der kuriosesten Fußballsongs.

„Jogo Bonito“ ist wie „11 Freunde" als Audiodatei

Aber Sven Pistor ist mit Fußballschule nicht ausgelastet. „Woran ich total viel Spaß habe, sind meine Podcasts.“ Wöchentlich redet er für den WDR mit einem von ihm ausgesuchten Gast. In dieser Woche stand der Mönchengladbacher Nationalspieler Jonas Hofmann Rede und Antwort. Richtig lustig wird es dann bei „Jogo Bonito“ (dt. „Schönes Spiel“): Alle zwei Wochen produziert er mit dem guten Freund und Kollegen Burkhard Hupe einen Fußballgeschichtspodcast, der über Streamingdienste abrufbar ist. „Das wird super angenommen. Ich glaube, es gibt viele, die sich nach so etwas sehnen.“

Es gibt keine Regeln, ein Mix aus Wissenswertem, Krudem, Historischem und Neueentdecktem. Zwei Fußballjunkies zwischen Schlager und Rock’n’Roll, ein bisschen wie „11 Freunde“ als Audiodatei. „Wir werfen unsere Chemikalien zusammen und funktionieren wie Ernie und Bert.“ Die aktuelle Folge „Fußballer ohne Stimmgabel“ etwa kulminiert in einem Drogentrip der komischen Art.

Auf dem Weg nach Katar, wo in diesem Winter die Fußball-WM stattfindet, behandelt der Podcast in jeder dritten Folge eine Weltmeisterschaft. Das erste Special beschäftigte sich mit der Skandal-WM 1978 in Argentinien, die im Schatten der Militärdiktatur durchgezogen wurde. Die deutsche Delegation fiel vor allem durch eine Einladung von Hitlers Lieblingssoldat, einem emigrierten Oberst, auf. „Die Folge ist sehr ernst, sehr politisch“, so Pistor, „in einer anderen haben wir uns über knallharte Kicker Gedanken gemacht. Wer kennt nicht das Bild von Vinnie Jones, wie er Paul Gascoigne in die Eier kneift und guckt wie ein Berserker. Sie hat den Titel Knochenbrecher und Menschenfresser. Der Fußball liefert brutale, lustige, erschreckende Geschichten. In diesem Spektrum bewegen wir uns. “

Sven Pistor wird fünfzig

Bevor man das im Gloria erleben kann, haben die beiden Herren aber noch einen wichtigen Termin: „Zu meiner eigenen Überraschung“ wird Sven Pistor am Samstag 50 Jahre alt. An einem bundesligafreien Schönwettertag. Das will gefeiert werden.



„Ein Herz für Vollpfosten!“, Fußballschule mit Sven Pistor/Burkhard Hupe am Dienstag, 29. März 2022 im Gloria, Apostelstr. 11. Tickets kosten 27,50 Euro.

