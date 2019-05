Kinderdarsteller gesucht: Musical „Bodyguard“ kommt zurück nach Köln

London/Köln -

Mit 640 Aufführungen war „Bodyguard“ das bislang letzte große Erfolgsmusical im Musical Dome. Das Stück, das auf dem gleichnamigen Film mit Whitney Houston und Kevin Costner basiert, lief von November 2015 bis August 2017 und lockte mehr als 665000 Besucher an. Nun kommt es als Tournee-Produktion zurück. Nach dem Auftakt in Köln (23. Oktober bis 3. November) zieht die Show bis Juni 2020 durch acht weitere Städte.

Vorbereitungen in London

Die Vorbereitungen für diese Neuauflage der deutschsprachigen Produktion – gesungen werden die Original-Hits von „One Moment In Time“ bis „I Will Always Love You“ weiterhin auf Englisch – ziehen sich schon seit einigen Monaten hin. Und das weitgehend in London.



In den Shepperton Studios in der Nähe des Flughafen Heathrow tüftelt Chris Egan, der schon für Weltstars wie Lionel Richie, Lady Gaga, Robin Gibb oder Shirley Bassey gearbeitet hat, an den Sounds für die Überleitungen zwischen einzelnen Szenen und Liedern. In den „Dancework Studios“ in einer Seitenstraße der legendären Oxford Street laufen parallel die Tanz-Castings.

900 Tänzer aus ganz Europa bewerben sich für Bodyguard

Für die zwölf Rollen hatten sich 900 Tänzer aus ganz Europa beworben. 150 wurden zum Vortanzen und einem Training mit Choreografin Karen Bruce eingeladen, 30 haben es schließlich in die Finalrunde geschafft. Zur Jury gehörten Produzent Martin Flohr und Frank Thompson, der künstlerische Leiter der Show.



Tanztrainerin Bruce wollte von den Kandidaten stets vollen Einsatz sehen. Um ihre Choreografie einzuüben, hatten die Tänzer gerade mal eine Viertelstunde Zeit. Immer und immer wieder wurden alleine oder paarweise die Bewegungsabläufe und Schrittkombinationen geübt, wiederholt und korrigiert.

Bodyguard ist für jeden Tänzer eine Herausforderung

„Ich brauche harte Kerle, keine Jungs“, feuerte sie die männlichen Kandidaten an. „Es müssen Typen sei. Solche, mit denen Beyoncé auch am liebsten gleich lostanzen wollte.“ Sie weiß, das Bodyguard für jeden Tänzer eine echte Herausforderung ist. „Das Aussehen muss genauso stimmen wie Technik und Fitness. Wir brauchen absolute Vollprofis.“



Nach einem langen Arbeitstag blickte Bruce durchaus zufrieden zurück. „Heute haben wir zwei bis drei Männer und zwei Mädchen gefunden. Morgen geht es weiter.“ Steht das Tanzensemble fest, wird im Studio geübt, ehe es im September zu den Bühnenproben nach Köln geht.

Im Musical Dome in Köln startet Bodyguard ab Oktober

Während in den Dancework-Studios der Schweiß fließt, sitzt Komponist Egan entspannt vor Computern, Schaltern und Reglern im Tonstudio auf dem Filmgelände, auf dem auch fast alle Innenaufnahmen für die James-Bond-Filme gedreht werden. Er hat auch für die Ur-Version des Musicals den Soundtrack beigesteuert. „Ich war schon vom Kinofilm begeistert. Den hab ich fünf- oder sechsmal gesehen. Lange bevor überhaupt an das Musical gedacht wurde.“



Sein Hauptjob war, die bekannten Songs in das Stück und in seine Geschichte einzupassen. „Ich hatte viele Freiheiten und konnten vieles ausprobieren. Manches hatte auch nicht funktioniert“, erinnert er sich. „Schließlich sollte alles wie aus einem Guss klingen, so als ob die Songs nur von einem Autor geschrieben worden seien. Es geht ja um ein Musical, nicht um ein Konzert.“ Und für die Begleitmusik sei schon eine große Band erforderlich – „ein Trio reicht da nicht“.

Kinderdarsteller gesucht Für die Rolle des Flechter Marron, auf der Bühne der Sohn der Hauptdarstellerin, werden für das Kölner Gastspiel wie für die Aufführungen in den anderen Städten noch Kinderdarsteller gesucht. Talentierte Jungen mit einem dunklen Hauttyp im Alter zwischen sieben und 13 Jahren, die Spaß am Singen und Tanzen haben und nicht größer als 1,50 Meter sind, können sich mit Foto per Mail bewerben. Für die gesamte Tour werden mehr als zehn Kinderdarsteller benötigt. Die Jungen werden nach erfolgreichem Casting – die sind für Juni vorgesehen – kostenlos in Schauspiel, Tanz und Gesang ausgebildet. (red) casting@onstageproductions.de

Die Musiker der Band hatten ihn 2015 beeindruckt, als er zur Vorbereitung des damaligen Gastspiels vier Tage in Köln war. „Die Show war fantastisch, der Veranstaltungsort hat mir sehr gut gefallen. Mit der breiten Bühne wirkte das wie eine Mini-Arena mit tollen Licht- und Soundeffekten.“



Nun soll es ähnlich klingen, aber es gilt auch, die Musik auf die neuen Gegebenheiten der Tournee auszurichten. Köln hat die breiteste Bühne, die anderen Spielorte bieten weniger Platz. Daher muss nicht nur das Bühnenbild angepasst werden, sondern auch die Musik braucht, so Egan, „eine gewisse Flexibilität“, damit die Übergänge stimmen.

Bodyguard läuft im Musical Dome vom 23. Oktober bis zum 3. November mit insgesamt 15 Shows. Der Vorverkauf hat begonnen, Karten kosten ab 39,90 Euro.

www.bodyguard-musical.de

Der Autor war auf Einladung von BB Promotion in London.