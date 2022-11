In der Kölner Philharmonie hat sich ein Überfall ereignet.

Köln – Ein 85 Jahre alter Mann ist am vergangenen Montag in der Kölner Philharmonie während eines Konzertbesuchs überfallen worden. Der 85-Jährige war während der Pause auf der Toilette im Untergeschoss, als er zum Händewaschen seinen Ehering und einen weiteren Goldring ablegte.

Kurz darauf wurde er von einer unbekannten Person von hinten zu Boden gestoßen. Als er wieder aufgestanden war, seien die Ringe verschwunden gewesen, so der Mann laut Polizeiangaben.

Zum Tatzeitpunkt sollen sich noch weitere Personen in der Toilette aufgehalten haben. Deshalb bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (red)