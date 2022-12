Stau auf den Autobahnen bei Köln: Die A3 ist am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg wegen mehrerer Unfälle in eine Fahrtrichtung gesperrt. (Archivbild)

Die A3 am Autobahnkreuz Bonn/Siegburg war am Donnerstagmorgen wegen mehrerer Unfälle in Fahrtrichtung Oberhausen voll gesperrt. Es kam zu Staus und Verzögerungen in Köln und der Region. Gegen 7.20 Uhr war die Sperrung wieder aufgehoben.

Wie die Beamten auf Anfrage mitteilten, war ein Lkw zunächst aus ungeklärten Gründen gegen 5.25 Uhr alleine auf der Fahrbahn umgekippt. Als die Feuerwehr die Unfallstelle sichern wollte, waren zwei weitere Autos in die Absperrung der Einsatzkräfte gefahren. Die Gründe dafür sind derzeit noch unklar.

A3: Autos fahren in Feuerwehr-Absperrung - Autobahn bei Köln gesperrt

Verletzt wurde bei den insgesamt drei Unfällen niemand, an den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden. Zu Alter und Geschlecht der Unfallbeteiligten konnte die Polizei am Donnerstagmorgen keine Angaben machen. (shh)

.