Köln-Bocklemünd: Jugendlicher greift Businsassen mit Feuerlöscher an – Kinder verletzt

Köln-Bocklemünd -

Am Samstagabend hat ein 16-jähriger Jugendlicher mehrere Menschen in Köln-Bocklemünd angegriffen und verletzt. Der Jugendliche sprühte mit einem Feuerlöscher in einen Bus, der an der Haltestelle „Börnestraße“ am Görlinger Zentrum stand.

Ungewöhnlicher Angriff: Polizei nimmt Minderjährigen fest

Bei dem Angriff wurden zwei Erwachsene und zwei 11-jährige Mädchen verletzt. Zivilpolizisten nahmen den 16-Jährigen daraufhin noch vor Ort fest. Rettungskräfte brachten die Verletzten mit Kopfschmerzen und Hustenreiz vorsorglich in Krankenhäuser. Der Jugendliche muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. (tmo)