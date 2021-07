Köln/Bonn: Ausfall beim Sicherheitspersonal – Lange Wartezeiten am Flughafen

Köln -

Unter anderem ein Personalausfall bei einem Sicherheitsunternehmen hat für Passagiere am Flughafen Köln/Bonn am Wochenende für außergewöhnlich lange Wartezeiten gesorgt. Vor allem am Samstagabend habe die Abfertigung teils länger als eine Stunde gedauert, sagte ein Flughafensprecher. „Das ist deutlich zu lange. Das ist nicht unser Anspruch“, hieß es. Inzwischen habe sich die Lage aber wieder beruhigt. „Wir gehen nicht davon aus, dass sich das in der nächsten Zeit wiederholen wird“, sagte der Sprecher.



Die Bundespolizei führte die Verzögerungen „in erster Linie darauf zurück, dass viele Reisende mehr als ein Handgepäckstück mit sich führten“ und machte deutlich, dass auch wegen der Corona-Lage nur ein Stück Handgepäck pro Passagier erlaubt sei. Die Reisenden würden am Flughafen in Durchsagen regelmäßig darauf aufmerksam gemacht. „Ebenso kam es vermehrt zum Auffinden von Flüssigkeiten im zu kontrollierenden Handgepäck, was zu längeren Kontrollzeiten in der Fluggastkontrolle führte“, hieß es weiter von der Bundespolizei, die grundsätzlich für die Passagierkontrolle zuständig ist, die Kontrolle des Handgepäcks aber von privaten Dienstleistern durchführen lässt.



Derzeit starten und landen am Flughafen verglichen mit dem Juli 2019 – also vor der Pandemie – etwa 50 Prozent der Passagiermaschinen. Es gebe aber Spitzenzeiten, zu denen das Aufkommen fast wieder auf Vorkrisenniveau sei, sagte der Sprecher. Dazu gehörten auch einzelne Tage in den Sommerferien. Daher sollten Passagiere frühzeitig vor dem Start eintreffen.