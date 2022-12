Köln – Nach einem Wasserrohrbruch an der Aachener Straße im Kölner Stadtteil Braunsfeld kommt es am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen, wie die Rheinenergie mitteilt. Davon betroffen ist der Bereich um die Kreuzung Aachener Straße / Alter Militärring in Fahrtrichtung stadtauswärts. Der Verkehr wird an der Schadensstelle vorbeigeleitet.

Der Wasseraustritt wurde gegen 12 Uhr festgestellt und gegen 14 Uhr gestoppt. Die Versorgung der Kundinnen und Kunden sei nicht beeinträchtigt gewesen, heißt es.

Bis die Fahrbahn über der Schadenstelle wieder hergestellt ist, bleibt die Verkehrsbehinderung bestehen. (red)