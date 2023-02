Köln – Köln hat gewählt. Nun zählen die Wahlkreise die Stimmen aus. Die ersten Hochrechnungen zeigen: Die Grünen sind stärkste Kraft in der Stadt. Seit der Kommunalwahl 2014 konnten sie deutlich zulegen (Sehen Sie hier die Zahlen im Vergleich.) Doch wie verteilen sich die Stimmen in Köln? Welcher Kreis setzt auf Rot? Welches Veedel auf Grün? Und wo hat die CDU die meisten Wähler für sich gewinnen können? Sehen Sie in unser Grafik, wie die einzelnen Wahlkreise gewählt haben.

Sehen Sie hier, wie die Kölner in den vergangenen Jahrzehnten gewählt haben, wann welche Partei in der Stadt stärkste Kraft war, und wie sich die Wahlbeteiligung über die Jahrzehnte verändert hat. (ken)