Auf der Höhe der Messe in Deutz ist ein PKW in das Gleisbett der KVB Bahn gefahren.

Köln-Deutz – An der Deutz-Mülheimer Straße in Deutz ist am Abend ein PKW ins Gleisbett gefahren.

Laut Polizei wollte der ortsunkundige Fahrer auf der Deutz-Mülheimer Straße wenden und übersah dabei das Gleisbett der KVB. Da der PKW nicht aus dem Gleisbett gezogen werden kann, muss ein Kran zur Bergung angefordert werden.

Die Linien 3 und 4 fahren zur Zeit des Einsatzes nicht den üblichen Linienweg.

Verletzt wurde niemand. (red)