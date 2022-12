Köln – Nach Schüssen aus einer Schreckschusspistole in Köln-Ehrenfeld ist ein 26-Jähriger wieder auf freiem Fuß. Der Kölner soll am frühen Donnerstagabend in einem als städtische Unterkunft genutzten Hotel auf der Venloer Straße in und aus seinem Zimmer mit der Gaspistole geschossen haben, sagte eine Polizeisprecherin.



Den Einsatzkräften der Polizei gegenüber trat der zur Tatzeit Betrunkene den Angaben zufolge beleidigend und aggressiv auf, sodass er zur Ausnüchterung und zur Verhinderung von Straftaten die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Waffe und Munition wurden sichergestellt. Die Hintergründe der Schüsse sind weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt. Mehrere Passanten hatten die Schüsse gehört und die Polizei gerufen, die mit einem großen Aufgebot anrückte. (hol)