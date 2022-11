Ehrenfeld – Am frühen Sonntagmorgen ist es am „Pascha“ in der Hornstraße zu einer Schlägerei gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5.10 Uhr. Ein 31-jähriger Mann wählte den Notruf, da er und sein 25-jähriger Kumpel in dem Großbordell von einem oder mehreren Türstehern verprügelt worden seien.

Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. der 25-jährige Begleiter zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

Ob die beiden Männer aus Bielefeld tatsächlich von Türstehern angegangen wurden, ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Im Zuge dessen hat die Kriminalpolizei bereits mit Vernehmungen von Beteiligten und Zeugen begonnen. (red)