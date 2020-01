Kölsch Kolumne: „Do wood widder ens en mediale Sau durch et Dörp jedrevve“

Köln -

Dovun kann jede Kabarettist eintlich nor dräume: Dat hä met enem freche Verzäll dage- un wochelang en de Schlachzeile steiht. Su en Paplissiti es doch janit zo bezahle! Dä kabarettistische Schoss kann ävver och noh hinge loss jon, wie mer jetz erläv jan.



Zur Person Walter Oepen ist Autor, Liedermacher, Kabarettist und Musiker, unter anderem im Krätzjer-Duo „Quetsch un Flitsch“. 30 Jahre lang arbeitete er als Puppenspieler im Hänneschen-Theater, wo er unter anderem den Schäl spielte. „Oepens Schmal“ ist einer von mittlerweile acht Autoren, die wöchentlich im „Kölner Stadt-Anzeiger“ Texte für eine kölsche Kolumne „loss jonn“ schreiben. (fra)

E paar Metarbeider vum WDR hatte ne Kinderchor dat ahle Leedche vun der Oma, die et durch der Höhnerstall jöck, singe loße. Met enem satirische Text, dä die ärm Oma stellvertretend för ehr Jeneraziun als „Ömweltsau“ usschänge dät. Denne moht natörlich klor sin, dat dat ene jeschmackliche Balangsakt es un nit jeder su ene strapezeerfähije Humor hätt, för dat löstich ze finge. Ävver wat dann passeete, es typisch för uns Zick met dä hysterische asoziale Medie un däm Wettlauf öm de jrößte Opjeräächheit und de jrößte pulitische Korektheit.



Beleidichte Seniore bombadeere der WDR met Proteste

Do wood widder ens en mediale Sau durch et Dörp jedrevve. Zoeesch däte beleidichte Seniore der WDR met Proteste bombadeere, dann jov et ene Dress-Orkan (Shit-Storm heiß dat op Neukölsch) em Internetz, vör allem vun denne us der rächte Eck. Die han jo suwiesu ene Peck op der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil die immer esu bös un kritisch üvver se bereechte. Un wo jetz widder de Beidräch eropjesatz wäde solle, kom denne dat Thiater jrad zeräch. Dodrop däte de WDR-Bövverschte tirecktemang en de Kneen enknicke un sich dausendmol entschöldije, vun „Mangel an sprachlicher Feinheit“ spreche und dat Video us dem Internetz lösche. Et wor sujar de Red vun „Kindesmissbrauch“.



Wörterbuch Jeneraziun - Generation

Dörp - Dorf

WDR - öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt

Bövverschte - der Oberste, hier: WDR-Intendant

tirektemang - sofort

Rögge - Rücken

Böhmermann - Satiriker

Erdogan - Politiker

Jeiße - Ziegen

Paplissiti - Publicity (Öffentlichkeit, Werbung)

zoeesch - zuerst

bombadeere - bombardieren

Domet wor die Sau ävver noch nit erus us dem Dörp. Jetz däte sich de WDR-Redakteure un freie Metarbeider op de Hingerbein stelle. Se worfe ehre Chefs för, inne en der Rögge jefalle zo sin un frochten, ov mer en Zokunnef üvverhaup noch Satire maache dürf. Et jov en Redakteurs-Versammlung em WDR, wo de Fetze fleje däte. 50 Comedy-Autore däte der Röcktrett vum Intendant fordere. Et jov Demos vun Rächte vör dem WDR un Demos vun Linke jäje de Rächte. Sujar der NRW-Landdach dät sich met däm Thema beschäftije. Un derwiel nennt mer dä janze Buhei „Oma-Gate“. Mich erinnert dat janze Kreppche dodran, wie dä Böhmermann dä Erdogan verdächdich hät, et met Jeiße ze drieve.



An all Bedeilichte: Eß et bal jot? Sid ehr me´m Bömmel behaue? Hat ehr kein jrößere Probleme? Kutt ens erav! Kümmert üch leever dodröm, wie ehr persönlich jet jäje der Klimawandel dun künnt! Natörlich darf mer dat Thema nit doför benötze, de Jeneraziune jäjenenander opzehetze. Dobei müsse mer all zesammestonn. Un et jit och kein vernünftije Alternative zom öffentliche Rundfunk met ener freie Bereech-Erstattung, och wann der WDR ene Wasserkopp jewoden es, dä sich bal nor noch selvs verwalde dät. Dann muss die Bud evvens op der Kopp jestallt, ävver nit avjeschaff wäde. Dat han sujar die Schweizer ald en ener Volksavstimmung su entschiede. Un jetz? Jetz wade mer all zesamme, Seniore, der WDR un de Kabarettiste, op de nöhkste Sau, die durch et Dörp jedrevve weed.